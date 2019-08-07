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CHP'de bir torpil skandalı daha!

CHP'de eş-dost-akraba ataması skandalına bir yenisi daha eklendi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, CHP’li Çankaya Belediyesinin belediye iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
CHP'de bir torpil skandalı daha!

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un eşi Buket Görgülü Öztunç, CHP’li Ankara Çankaya Belediyesinin şirketlerinden Çankaya Belde A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi çıktı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine göre, Buket Görgülü Öztunç, 28 Haziran 2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara “Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız” diye seslenmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
  1. Ankara
  2. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  3. Buket Görgülü Öztunç
  4. Çankaya Belde A.Ş
  5. Çankaya Belediyesi

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