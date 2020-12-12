CHP'de bir taciz iddiası daha! Bu kez adres Konya

İstanbul teşkilatlarında görevli çok sayıda kadına yönelik 'cinsel taciz ve tecavüz iddiaları' ile çalkalanan CHP'de bugün de bir taciz skandalı daha ortaya çıktı.

CHP Maltepe, Ümraniye, Avcılar, Esenler ve Sultangazi teşkilatlarındaki taciz olaylarının ardından partinin Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın da bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Taciz edilen kadın, Kılıçdaroğlu'nda mektup yolladı

Alınan bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.