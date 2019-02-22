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CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!

CHP'de ikinci Kaftancıoğlu vakası yaşandı. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan önce istifa ettiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra ise basının karşısına geçen Aslan, istifasını geri çektiğini açıkladı.

22 Şubat 2019 Cuma 19:41
CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!

Görevinden istifa ettiğini duyuran CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, istifasını geri çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte parti binasında istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Dün bir kızgınlıkla halkımızın da baskısıyla görevimden istifa ettiğimi duyurmuştum. İstifa kararımız sonrası oluşan yoğun baskı neticesinde istifamı geri çekmiş bulunmaktayım, görevimin başındayım hem Akçadağ hem de Büyükşehir Belediyesini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Sorunları aştık

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Siyaseten adayların, listelerin belirlendiği dönemlerde bazı kırgınlıklar olabiliyor. Partimize Akçadağ'da uzun bir süre hizmetler veren bir arkadaşımızı olan Ali Aslan'ın da bir huzursuzluğu söz konusuydu. Ve bunu dün basınla kamuoyu ile paylaştı. Bugün hem bizim hem de Akçadağlıların talepleri doğrultusunda görevinin devam edecek ilçe başkanımız olarak. Bütün ilçelerde tüm listelerimizi tamamladık. Şuan da hiçbir ilçemizde problemimiz kalmadı sorunları aşmış bulunuyoruz. Bundan sonra önümüzde bakacağız. Akçadağ'da en iddialı olduğumuz ilçelerimizin başında geliyor. Akçadağ bizim için önemli. Bu vesile ile de bir çağrıda bulunmak istiyorum, gerçekten seçimleri almaya yakınız, bütün partililerimizden, bizlere gönül vermiş bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz ve herkesten özveri bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından bütün Akçadağ'ı adayımızın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Küskünlük zamanı değil" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa etmiş, ardından ise bu kararından vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:41
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan

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