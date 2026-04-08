CHP’de bir istifa daha! ‘Bu anlayış varsa ben yokum'

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aynı zamanda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Erbalaban, partisinin Burhaniye İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldığı sırada istifa kararını duyurdu. Erbalaban, yaptığı açıklamada bir süredir yürüttüğü görevinden ayrılma kararı aldığını belirterek, "CHP'ye gönül vermiş bir partili olarak, her zaman halktan yana, emekten ve adaletten yana durdum. Benim için siyaset insanımıza dokunmak sizlerin yaşamına değer katmak ve sizlerin güvenine layık olabilmektir. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır. Beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir. Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir. Bu nedenle almış olduğum istifa kararı bir kaçış değil, tam tersine kendime, karakterime ve Burhaniye halkına olan saygımın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.