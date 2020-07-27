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Siyaset

CHP'de bir ilk! Başörtülü isim aday gösterildi

CHP 37.Olağan Kurultayı'nda parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan Sevgi Kılıç, dikkatleri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:18:00 -
CHP'de bir ilk! Başörtülü isim aday gösterildi

CHP Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Parti Meclisi seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun listesindeki başörtülü aday Avukat Sevgi Kılıç dikkat çekiyor.

Dün başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti.

Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu

Kurultayın ikinci gününde ise gözler CHP Parti Meclisi (PM) seçiminde.

PM için 222 adayın başvurduğu öğrenilirken Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi de belli oldu.

80 kişilik bir liste sunan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri ise dikkat çekici. Listede kanun hükmünde kararmane (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Yüksel Taşkın ve CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka var.

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