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Siyaset CHP'de bir deprem daha! Topluca istifa edip AK Parti’ye geçtiler
Siyaset

CHP'de bir deprem daha! Topluca istifa edip AK Parti’ye geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-02-27 15:54:00 -
CHP'de bir deprem daha! Topluca istifa edip AK Parti’ye geçtiler

Yerel seçimlere çok az bir süre kalan CHP'de bir deprem daha yaşandı. CHP'nin Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı Fethi Aras, AK Parti'ye katıldı.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Partilerin seçim çalışmaları devam ederken istifalar ve krizlerle boğuşan CHP'de bir deprem daha yaşandı. CHP Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak daha sonra CHP Genel Merkezince Darıca’dan Yakup Törk’ün Dilovası'ndan aday gösterilmesi sonrası tepki gösteren Fethi Aras, istifasını açıkladı. 

Fethi Aras; Dizbaz, Sarıbuğa, Başboğa ve Erdem aileleriyle birlikte AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatına gelerek AK Parti’ye katıldıklarını duyurdu.

AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım tarafından karşılanan Fethi Aras ve beraberinde ki ailelere İlyas Şeker, Ramazan Ömeroğlu ve İlhan Yıldırım tarafından AK Parti rozetleri takıldı.

31 Mart seçimlerine çok az kaldı ama...

Rozet takma töreninde konuşan Ömeroğlu “31 Mart seçimlerine çok az kaldı ama Dilovası kararını vermiş görünüyor. Bu ne güzel coşku, bu ne güzel kalabalık. Partimize gösterilen bu ilgi alaka 31 Marttaki zaferin habercisidir. 31 Mart seçimlerinde Dilovamızın kazanacağı bir zafere doğru koşuyoruz. Biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Vatandaşlarımızın bu samimi destekleri, teveccühleri bizim moralimizi daha da artırıyor. İnşallah Dilovası kazanacak ve hiç kimse kaybetmeyecek" ifadelerini kullandı.

 
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