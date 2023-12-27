CHP’de bildiri çatışması

Buğra kardan İstanbul

Ayak oyunlarının, hançer ve vefa polemiklerinin, koltuk kavgalarının eksik olmadığı CHP’de yeni bir tartışma başladı. Kandil’in kuklası DEM’in kapısını aşındırarak, İmralı’nın sesi Pervin Buldan’la bir araya gelerek, Türkiye düşmanı operacı Pervin Chakar’ın elini öperek tepki çeken Genel Başkan Özgür Özel’in PKK’nın 12 askeri şehit etmesinin ardından takındığı tavır bardağı taşıran damla oldu.

Özel’in AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin teröre karşı ortak bildirisine imza atmaması CHP içerisindeki huzursuzluğu da arttırdı. Özel’in bu durum karşısında PKK’nın adının geçmediği bir bildiri yayınlaması ise neden oldu. Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın 66 milletvekili Özel’i topa tuttu.

Özel’in DEM’i küstürmeme adına terör örgütünden söz etmediği bildiri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ise ürküttü. Bir dönem CHP’de önemli mevkilerde bulunan isimler de Özel’in yanlış bir adım daha attığına dikkat çektiler. Özel’in Kandil kuklalarınca kullanıldığını vurguladılar. “Özgür Bey, CHP’yi Mustafa Kemal’in çizgisinden koparıyor” ifadesini kullandılar.

Aklınızı başınıza alın

Akit’e konuşan eski CHP’li Mehmet Sevigen, Özel’in büyük hata yaptığını vurguladı. Sevigen, “Ortak bildiriye imza atmamak CHP’nin oy ve itibar kaybetmesine neden olmuştur. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Ne yazık ki CHP, bu olayı takiben 5 puan kaybetmiştir. CHP, yanlış yoldadır. Özel, kendi ilinde yuhalanmıştır. Bu çok kötü bir durumdur. Umarız Özel ve arkadaşları akıllarına başlarına toplarlar. DEM’i darıltmama adına Atatürkçüleri, ulusalcıları ve milliyetçileri kaybedecekler” dedi.

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de Özel’in bildiri skandalının büyüdüğünü dile getirdi. Çiçek, şunları kaydetti: “Özel, bildirinin ardından Ali Mahir Başarır’la tartışmış. Başarır, Ekrem İmamoğlu’na yakın biri. Demek ki İmamoğlu tedirgin olmuş. Çünkü bu bildiri sorunu CHP’nin ve İmamoğlu’nun seçimlerden yenik çıkmasına neden olabilir. Şu anda İmamoğlu da Yavaş da şaşkın. Terör örgütünün yanında konumlandırılmak ikisinin de işine gelmiyor. 12 şehit vermemizin ardından İYİ Parti tarafından hazırlanan bildiriye imza atmaması büyük talihsizlik. Bu tamamen İYİ Parti’den ayrışmak, DEM’le yakınlaşmak için yapılan bir hamleydi. Tezkere de bir hamleydi, bildiri de. CHP için Erdoğan nefreti, devletin âli çıkarlarının ötesine geçmiş durumda.”

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