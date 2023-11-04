CHP'de başkanlık seçimi 2. tura kaldı! İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy sayısı

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı.

Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle sona erdi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ilk turda salt çoğunluk şartı aranıyor.

Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı.

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Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.

1366 kayıtlı delegenin 682’si Özgür Özel’e, 664’ü Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Trakya Temsilcisi Güner Çetin ile de görüştü.

CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de kurultayı takip etti.