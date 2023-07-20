CHP'de basına sızan ihanet toplantısının ardından gözler kritik Parti Meclisi toplantısında!
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısının basına sızmasından sonra gözler, Pazar günü saat 13.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısına çevrildi.
CHP'nin Parti Meclisi toplantısında en önemli gündem maddesinin basına sızan ihanet toplantısı olacağı öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki ihanet toplantısına katılan CHP'lilerle ilgili istişarenin yapılacağı toplantıda ayrıca, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün partisi Türkiye Değişim Partisi’nin CHP’ye katılımına dair başlık görüşülecek.
Öte yandan CHP MYK kararıyla görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazları da toplantıda değerlendirilecek maddeler arasında olacak.
CHP PM’sinin bir diğer başlığının da il ve ilçe örgütlerinin yönetim kurulu üye sayılarının artırılmasına ilişkin olacağı öğrenildi.
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