CHP’de al parayı ver oyu! Kirli para kirli siyaset

Seçim hezimetinin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrilmesiyle sonuçlanırken, hafta sonu gerçekleşen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan kötü kokular yükselmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Özel’in zaferle çıktığı şaibeli kurultaya “sırtından hançerleme” itirafları ile “delege pazarlıkları” damga vururken, CHP içerisinden yapılan açıklamalar dönen kirli para trafiğini gözler önüne seriyor. Barış Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu kamu gücüne yenildi” diyerek CHP’li başkanların belediye imkânlarını seferber ettiğini söylerken, CHP’li Tolgahan Erdoğan ise gündeme bomba gibi düşen iddiada bulundu.

Minibüslerle para taşındı

İstanbul Oto Galerici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP Üyesi Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum. Pazar günü Laleli Aksaray’da kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı. Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla 1.5 milyar para neden ve nereye gitti? Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Ulaştığımız Erdoğan, “Ben partinin üyesiyim. Kemal Bey’e olan desteğimi de gizlemiyorum. Bir şey bilmesem bu iddiayı yazmazdım” dedi. Sözlerinin arkasında durduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Biz iddiamızın arkasındayız. Açık açık isim veriyoruz. Devlet de gerekeni yapsın. MOBESE kameralarını açıp, 5 Kasım tarihinde hakikaten öyle bir trafik olmuş mu? O döviz bürolarından o çantalar çıkmış mı?’ baksın.”

PM’deki krizin sebebi de para

Öte yandan, Akit’in CHP’deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, pazar günü gerçekleşen Parti Meclisi oylamasının 5 kez ertelenmesinin asıl sebebinin delegelere vaat edilen ödemelerin yapılmaması olduğu ifade edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen CHP’li üst düzey yönetici, şunları söyledi: “Delegelerin dönüşü çok hızlı oldu. Gözümüzün önünde yapılan bariz pazarlıklara şahit olduk. 2 milyon, 3 milyon, işte Kiptaş’tan evler vaat edildi. Adamlar bariz diyor ki ‘oyumu veririm, ne kadar vereceksin?’ Milyonlar havada uçuştu. Rakamlar aşağı yukarı 100 bin dolara tekabül ediyor. Zaten oylamada biz girerken 771 imzamız vardı, 664’e kadar düştük. Sonrasında fark ikinci turda açıldı.

Öztrak: Kamu gücüne yenildik

Hatta Faik Öztrak dedi ki ‘Arkadaşlar biz bugün bir adaya yenilmedik. Belediyenin kamu gücüne yöneldik. Sermayenin gücüne yenildik’ dedi. Çok deli paralar dağıtıldı. Ondan sonrasında şu oldu. O gün orada sözler veriliyor. Ama ortada bir para dönmüyor. Pazar günü kriz oldu. Pazar günü kurultayı takip etmişsinizdir. Kurultay 5-6 kere ertelendi. Oradaki kriz şöyle: Birincisi, Parti Meclisi sözü verdikleri insanlara karşı sözlerini tutamadılar. İkincisi, delegeler ‘kardeşim ben oyunu vereceğim de şu sözünüzü tutun. Canlı nerede? Hani canlı yok ortada’ demeye başladı. Herkes parayı soruyor. Tabii insanlar baktı ki sözler tutulmayacak. Bu sefer Oğuz Kaan Salıcı’nın, yani Kemal Bey’in desteklediği listeye oy vermeye doğru yönelmeye başladılar. Sonra paralar dönmeye başladı. Oradaki herkesi çekiyorlar, götürüyorlar. İş, otel odalarında dönüyordu.”