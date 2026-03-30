CHP'de ahlak çöktü: Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e 'HAYSİYET' dersi!

Elin gavuru kadar olamadınız: ABD'li şirketten 'ahlak' örneği

Aslı Baykal, CHP’deki vurdumduymazlığı tokat gibi bir örnekle eleştirdi. ABD merkezli bir yazılım şirketinde yaşanan benzer bir gönül ilişkisi sonrası yöneticilerin anında istifa ettirildiğini hatırlatan Baykal, "Şirket, 'Değerlerimize ve kültürümüze bağlıyız, liderlerimiz hesap verebilirlik standartlarını korumalı' diyerek gereğini yaptı. Ancak Türkiye gibi değerlerine bağlı bir ülkede, ülkeyi yönetmeye aday olanlar ahlaki gevşeklikte uzay çağına geçti!" ifadelerini kullandı.

Sefahat içinde bir yaşam, çürüyen bir zihniyet

CHP’li belediyelerde ardı arkası kesilmeyen skandalların, toplumu ve ülkeyi bir uçuruma sürüklediğine dikkat çeken Baykal, partinin mevcut yönetimini sert sözlerle hedef aldı:

Ahlaki Gevşeklik: Skandalların üstünün örtülmesi, CHP'nin yeni "normu" haline geldi.

Ülkeyi Çürütme Çabası: Yasalar engel olmasa, bu zihniyetin ülkeyi tamamen bir sefahat ve yozlaşma bataklığına sürükleyeceği vurgulandı.

Yasalar engel olmasa, bu zihniyetin ülkeyi tamamen bir sefahat ve yozlaşma bataklığına sürükleyeceği vurgulandı. Safahat Tavsiyesi: Baykal, değerlerinden kopan bu yapıya Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz eseri Safahat'ı okumalarını tavsiye ederek, gerçek maneviyatı hatırlamaları gerektiğini belirtti.

Çanakkale’deki ikiyüzlülük ifşa oldu!

Aslı Baykal’ın eleştirilerinden nasibini alan bir diğer konu ise CHP’nin Çanakkale’de düzenlediği miting oldu. Yaşanan onca ahlaki skandalı, yolsuzluk iddialarını ve rezaletleri görmezden gelip, şehitler toprağında boy gösteren CHP yönetiminin bu tavrını "ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Baykal, "Yaşanan bunca olayı yok sayıp Çanakkale’de miting yapmış olmalarındaki ikiyüzlülük iyice açığa çıkıyor" diyerek maskeleri bir kez daha düşürdü.

Halk soruyor: Sizin standartlarınız nerede?

Milletin değerlerinden fersah fersah uzaklaşan, belediye binalarını ve otel odalarını skandalların merkezi haline getiren CHP’nin, bu "ahlak dersi" karşısında nasıl bir savunma yapacağı merak konusu. Ancak görünen o ki, Özgür Özel ve ekibi için "hesap verebilirlik" sadece bir seçim vaadinden ibaret kalmış durumda.