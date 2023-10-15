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Siyaset CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme
Siyaset

CHP'de adaylık yarışı kızışıyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Yeniakit Publisher
2023-10-15 23:24:00 - 2023-10-15 23:37:40

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Ben size kerameti kendinden menkul danışmanlar vadetmiyorum. Işıkları erkenden kapanan değil, önünde davullar çalınan seçim akşamları vadediyorum" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklandığında ağlayarak destek veren CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, yaptığı konuşmalardan bir kesit paylaştı.

Özgür Özel paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Ben size; gizli protokoller, kerameti kendinden menkul danışmanlar, mucizevi transferler vadetmiyorum...

Ben size; örgütüne kulak verecek, sokağa önem verecek, siyaseti soldan kuracak, halkın gözünün içine bakacak bir genel başkan vadediyorum..."

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