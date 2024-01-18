CHP’de aday krizi mi yaşanıyor? "Üç büyükşehirde belirsizlik sürüyor"

CHP’de Antalya, Muğla, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını hala açıklamadı. Bu hafta Parti Meclisi’nin (PM) toplanmayacağı ve aday açıklamasının bir sonraki haftaya kalacağı ifade ediliyor.

CHP’nin İzmir ve ilçeleri, Antalya, Muğla ve Bodrum ilçesi ile Ankara Çankaya ilçe belediye başkan adaylarını tespitte iç kriz yaşadığı öne sürülüyor.

Parti kulislerinde bunun nedenin “İstanbul ve Ankara dinamiğinin yanı sıra MYK içerisinde ve arkada mutfak çalışması yapan kadro içindeki görüş farklılıklarından” kaynaklandığını iddia ediliyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; CHP içinde bazı isimlerin anket sonuçlarına dayalı olarak aday gösterildiği açıklamaları da tartışma konusu. Anketleri yapan firmaların isimleri, nasıl belirlendiği, yeterliliklerinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmamış olması, son PM toplantısında da eleştiri konusu olmuştu.

Parti yönetiminin anketleri gerekçe göstererek yeniden aday yapmadığı belediye başkanları da bu konuda isyan bayrağını açtı. Kimi istifa ederek seçimlere bağımsız girme kararı alırken, bir kısmı ise genel merkezi aday konusunda yeniden düşünmeye ikna etmeye çalışıyor. Bazıları da sürecin sonunda istifayı planlıyor.

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‘SIKINTI YOK’

Yaşanan sıkıntılara ilişkin parti yetkilileri ise şu değerlendirmeleri yapıyor:

“Aday tespitiyle ilgili bir sıkıntı, gecikme söz konusu değil. 2019 seçimlerinde Tunç Soyer’in İzmir’den adaylığı 27 Ocak’ta açıklanmıştı. Yerel seçim kampanyaları 10 Şubat’tan sonra başlar. Bu bir süreç yönetimi. Adaylaşmayanların istifası ise bundan sonra da olur. Ancak bu saatten sonra aday gösterilmediği için ayrılanların siyasette çok da karşılığı olmaz. Her partide adaylaşamayanlar başka arayışlara girebilir. Yapılacak ilk PM’de adayların büyük çoğunluğu belli olur.”

İZMİR VE ÇANKAYA EN SON AÇIKLANACAK

CHP PM’nin haftaya yapılması beklenen toplantısında İstanbul’da partinin yönettiği ilçelerin belediye başkan adayları ile Antalya ve Muğla büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanabileceği, partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir ve Çankaya adaylarının açıklanmasının ise ocak sonu ya da şubat başına kalabileceği ifade ediliyor.

İDARE AMİRLİĞİ İÇİN SEÇİM YAPILACAK

CHP TBMM grubunun bugünkü basına kapalı toplantısında üç grup yönetim kurulu üyesi ile Ensar Aytekin’in Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle 14 Kasım’dan bu yana boş olan Meclis Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen bir İdare Amirliği için seçim yapılacak.

İdare Amirliği seçiminde son anda bir değişiklik olmazsa Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Adana Milletvekili Orhan Sümer olmak üzere iki aday yarışacak.

Sümer kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler arasında yer almıştı, kulislerde Tüzün’ün ise parti yönetiminin adayı olduğu belirtiliyor.