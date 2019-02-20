CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti
Dün belli olan belediye meclis üyeliği adayları sonrası CHP Adalar İlçe Yönetimi istifa etti.20 Şubat 2019 Çarşamba 13:20
CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti.
CHP’de dün belli olan belediye meclis üyeliği adayları sonrası İstanbul’un Adalar ilçesinden istifa haberi geldi. CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti.
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