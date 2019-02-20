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CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti

Dün belli olan belediye meclis üyeliği adayları sonrası CHP Adalar İlçe Yönetimi istifa etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:20
CHP'de Adalar yönetimi de istifa etti

CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti.

CHP’de dün belli olan belediye meclis üyeliği adayları sonrası İstanbul’un Adalar ilçesinden istifa haberi geldi. CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:20
  1. İstanbul
  2. CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç
  3. CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk
  4. CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci
  5. CHP istifa

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  • ......15 dk önce
    Aday gösterilmedi ayaklarını geçin. Bir değil iki, değil. Bu kadar insan aday gösterilmedik diye mi istifa ediyorlar. Öyle bile olsa demek ki CHP faso fiso bir parti. Yığınla insan aday gösterilmedikleri için istifa ediyorlarsa o sepetteki elmaların çoğu çürük demektir. Ya sepet küf üretiyor, sepetin miadı doldu yada .......... . Her iki halde de CHP'nin işi bitik gibi. Bakın görün ilk genel seçimlerde DSP barajı geçecek. CHP baraj sorunu yaşayacak.

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