  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den flaş Gazze adımı! Bu karar alındı

Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!

Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldıracak keşif! 'Batman'da 100 bin ton buldum, toprağın altında' diyerek duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı

Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

İsrail'e karşı şimdi değil de ne zaman! Petrolü koz olarak kullananlar nerede?

Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri, Gazze için bu kararı almaya hazırlanıyor

Bunlar nasıl insan? Filistinli kanser çocuklar için söylediklerine bakın! Allah sizi kahretsin
Gündem CHP'de A Takımı belirlendi! YPG ayrıntısı büyük dikkat çekti
Gündem

CHP'de A Takımı belirlendi! YPG ayrıntısı büyük dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-11-11 20:46:00 -
CHP'de A Takımı belirlendi! YPG ayrıntısı büyük dikkat çekti

CHP'de yeni yönetim iş başına geldi. Yüksek Disiplin Kurulu'mu seçimi yapılırken, genel başkan yardımcıları da netleşti. O isimlerden biri de YPG/PYD'ye terör örgütü diyemem sözleri ile tepki çeken Selin Sayek Böke oldu.

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu'mu seçimi yapılırken, genel başkan yardımcıları belli oldu. Selin Sayek Böke seçimlerin ardından alındığı genel sekreterlik görevine tekrar getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tarihe karıştı.

Hafta sonu düzenlenen kurultayda partinin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, ekibini kurmaya başladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

Özel'in A Takımı belli oldu

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

Genel Başkan Yardımcılarının tümü aynı zamanda MYK'ye de seçildi.

İşte CHP'nin A Takımı:

- Genel Sekreter Selin Sayek Böke

- Parti Sözcüsü Deniz Yücel

- Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

- Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

- Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm

- Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

- Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

- Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

- İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

- Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen

- Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalay

- Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel

- Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç

- Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı

- Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir

- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz

- Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş

- Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Edem

- Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karusu

Selin Sayek Böke tekrar Genel Sekreter

3 yıl boyunca CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Selin Sayek Böke seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alınmıştı.

Sayek Böke, Özgür Özel'in seçimleri kazanmasının ardından 5 ay sonra tekrar aynı göreve getirildi.

PYD'ye terör örgütü diyememişti

CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Böke'nin PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

CHP'de devr-i sabık başladı! Özgür Özel'den 3 büyükşehir belediye başkanına veto
CHP'de devr-i sabık başladı! Özgür Özel'den 3 büyükşehir belediye başkanına veto

Gündem

CHP'de devr-i sabık başladı! Özgür Özel'den 3 büyükşehir belediye başkanına veto

HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!
HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!

Siyaset

HAMAS’a iftira, İP’i çarptı! Sıra CHP’de!

CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret
CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Gündem

CHP’de değişmeyen değişim! Hem Demirtaş'a selam hem Mustafa Kemal'e ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23