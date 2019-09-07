CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Fethullah Özsarı’nın Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayvan barınağına ‘geçici görevlendirme’ adı altında sürgün edilmesine mahkeme tarafından durdurma kararı verildi.07 Eylül 2019 Cumartesi 11:30
Oğuzhan Gültekin Ankara
31 Mart yerel seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde CHP’nin işçilere yönelik baskı, zulüm, mobbing ve sürgünleri devam ederken CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi adalete tosladı. Belediyede Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Fethullah Özsarı’nın Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayvan barınağına ‘geçici görevlendirme’ adı altında sürgün edilmesine, 1’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuya ilişkin konuşan Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu, “Meydanlarda ‘Martın sonu bahar’ diyenlerin ilk icraatı ‘emekçinin yazını kışa çevirmek’ oldu. Barış güvercini görüntüsünün altında meğer kan emici yarasalar varmış, emek ve adalet katiliymişler. Makyajları aktı, fabrika ayarlarına döndüler” dedi.
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