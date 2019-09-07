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CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi

CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Fethullah Özsarı’nın Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayvan barınağına ‘geçici görevlendirme’ adı altında sürgün edilmesine mahkeme tarafından durdurma kararı verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:30
CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

31 Mart yerel seçimlerinin ardından el değiştiren belediyelerde CHP’nin işçilere yönelik baskı, zulüm, mobbing ve sürgünleri devam ederken CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi adalete tosladı. Belediyede Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Fethullah Özsarı’nın Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından hayvan barınağına ‘geçici görevlendirme’ adı altında sürgün edilmesine, 1’inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuya ilişkin konuşan Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu, “Meydanlarda ‘Martın sonu bahar’ diyenlerin ilk icraatı ‘emekçinin yazını kışa çevirmek’ oldu. Barış güvercini görüntüsünün altında meğer kan emici yarasalar varmış, emek ve adalet katiliymişler. Makyajları aktı, fabrika ayarlarına döndüler” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:30
  1. Ankara
  2. 31 Mart yerel seçimleri
  3. CHP
  4. mobbing
  5. CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
  6. Bilgisayar İşletmeni
  7. Fethullah Özsarı
  8. Belediye Başkanı Kazım Kurt
  9. 1’inci İdare Mahkemesi
  10. Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu

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