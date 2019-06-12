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CHP zulmüne karşı adalet yürüyüşü

Yerel seçimlerin üzerinden henüz iki ayı aşkın bir süre geçmişken CHP’li belediyelerin başlattığı işçi kıyımı, emekçileri ayağa kaldırdı. Hizmet-İş Sendikası, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimleri değişen belediyelerde işlerine son verilen binlerce emekçi ile beraber Bolu Belediyesi önünden Ankara’ya yürüyüş başlattı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:24
CHP zulmüne karşı adalet yürüyüşü

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimleri değişen belediyelerde, üyelerine yönelik yapılan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmalara karşı Bolu Belediyesi önünden başlayıp Ankara’da CHP Genel Merkezi önünde son bulacak olan 196 Km’lik ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne başladı. Düzenlenen yürüyüşe HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi ve ailelerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Menderes belediyelerinde işten çıkarılan işçiler ile diğer belediyelerde iş akdi feshedilen binlerce işçi katıldı. Arslan’ın açıklamaları sonrası binlerce emekçi CHP Bolu İl Başkanlığı ve Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bırakarak yürüyüşe başladı.

“Ekmeğimizin peşindeyiz!”

Yürüyüş öncesi Bolu Belediyesi önünde toplanan binlerce emekçiye seslenen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesi’nde işlerine son verilen işçilerin 49 gündür belediye önünde direndiklerini belirterek, “Biz kimseyi hedef almıyoruz. Biz ekmeğimizin, işimizin peşindeyiz. Verilen sözlerin yerine getirilmesi için bugün buradayız. Ankara’ya yürüyeceğiz” dedi.

“Bu zulme sessiz kalmayacağız!”

Günlerdir ekmek ve iş için mücadele ettiklerini ancak bu sese belediye başkanlarının kulaklarını tıkadığını ifade eden Arslan, “25 Mayıs günü bir kez daha buradan ekmeğimizi, işimizi geri verin diye haykırdık. Eğer işlerimize geri dönmezsek Ankara’ya kadar yürüyeceğimizi bütün kamuoyu ile paylaştık. Ancak onlar buna da kulaklarını tıkadı. Ama biz bu zulümlere sessiz kalmayacağız. Onun için bu meydandayız ve Ankara’ya yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Asla geri adım atmayacağız”

İşten çıkarılanların tamamı işe dönünceye kadar mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Arslan, “HAK-İŞ’in bütün mazlumlara borcu var. Bu yüzden zalimlere, emek hırsızlarına ve sömürücülerine karşı mazlumlarla beraber meydanlardayız. Meydanlarda olacağız. Mazlumların hakkı verilene, zalimin zulmü bitene kadar geri adım atmayacağız. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:24
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. HAK-İŞ Konfederasyonu
  6. Hizmet-İş Sendikası
  7. 31 Mart yerel seçimleri
  8. Bolu Belediyesi
  9. CHP Genel Merkezi
  10. Emek ve Adalet Yürüyüşü
  11. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan

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