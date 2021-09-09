CHP zulmü 98 yaşında

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’nin asırlık virüsü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 98’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor. Geçmişten günümüze milletin namazıyla, ezanıyla uğraşan, tek parti döneminden bu yana tek başına iktidar seçilemeyen, her devirde yolsuzluklarla anılan, sandıktan zaferle çıkan mütedeyyin liderlere iftiralarla saldıran, millet ve devlet düşmanlarıyla kol kola girerek ittifak kuran CHP’nin bir asırlık ömrü karanlık örneklerle dolu.

Ülkeyi 27 yıl tek parti yönetti

9 Eylül 1923 tarihini kuruluş günü olarak kutlayan CHP, milletin kanıyla, canıyla direnerek düşmanı kovduğu ülkemizde tek parti iktidarı oluşturarak egemenlik kurdu. CHP’nin 1923-1950 yılları arasında 27 yıl boyunca demir yumrukla yönettiği Türkiye’de cumhuriyet rejimi ilan edilmesine rağmen 1946’ya kadar doğru düzgün bir seçim yapılmadı. 1946 seçimleri ise “açık oy gizli sayım” usulüyle yapılarak tarihin en şaibeli seçimi olarak kayda geçti. İktidarında rakip partilere izin vermedi. Kazım Karabekir Paşa tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 1925 senesinde kapatıldı. Ali Fethi Okyar’ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Partisi’nin ise 1930’da kapısına kilit vuruldu. Adeta Türkiye, parti devletine dönüştürüldü. Mülki idarenin dahi siyasallaştırıldığı CHP döneminde partinin il başkanları şehrin valisi, ilçe başkanları kaymakamı yapıldı.

Katliamlar, idamlar...

1925’te Hamidiye Kruvazörü ile Rize şehri denizden, 1937-38’de Tunç Eli Harekatıyla Dersim havadan bombalandı. Operasyonun ardından Dersim ismi harekata atfen Tunceli olarak değiştirildi. 1930’da Zilan Katliamı, 1943’te Van Özalp’te 33 Kurşun katliamı yaşandı. Ülkemize sığınan Azerbaycanlı kardeşlerimizin 1944’te Rus zalimlerine teslim edildiği ve oracıkta kurşuna dizilerek şehid edildiği Boraltan Köprüsü faciası da CHP’nin eseri. İslam alimlerinden İskilipli Atıf Hoca şapka kanunundan önce yazdığı “Frenk Mukallitliği ve Şapka” risalesi sebebiyle 1926’da Ankara’da asıldı. Kıymetli İslam büyüklerinden Erbilli Esad Efendi de Menemen provokasyonu bahanesiyle 84 yaşında idamla cezalandırıldı.

Ezana, camiye el uzattılar

Kurulduğu günden beri Müslümanların ibadethaneleriyle uğraşan CHP, 1932’de ezanın asli lisanıyla okunmasını yasakladı. Bağımsızlığımızın sembollerinden ezan, 18 sene din diliyle okutulmadı. Minaresinde “Tanrı Uludur” yerine “Allahu ekber” sesi yükselen camiler baskına uğradı. Arapça ezan okuyan müezzinler derdest edilip cezalandırıldı. CHP iktidarının bittiği 1950’de ezan da esaretten kurtuldu.

İstanbul’un fethinin nişanesi olan Ayasofya Camii ibadete kapatıldı. Fatih Sultan’ın emaneti Ayasofya 1935’te müze yapıldı. Sonrasında Kariye Camii ve Dolmabahçe Camii de müzeye dönüştürüldü. Sultanahmet ve Bursa Alacahırka camileri barınak olarak kullanıldı. 1941’de satılan Katip Mustafa Çelebi Mescidi, ‘İstiklal Meyhanesi’ oldu. Mimar Mehmet Ağa Camii satılarak nalbant dükkanı yapıldı.

İlim, iktisat yerle bir edildi

Kültürel sahada da korkunç icraatlara imza atan CHP, 1928’de Harf İnkılabı yaparak asırlarca kullanılan İslam harflerini kaldırdı. Bir nesli bir gecede bir nesli cahil bırakan Harf İnkılabı ile millet, ecdadının mezar taşını bile okuyamaz hale geldi. CHP iktidarında yolsuzluklar ve ekonomik buhranlar eksik olmadı. Ekmek, gaz, şeker karneyle satıldı. Evinde fazla ekmek bulundurulan vatandaşlar Örfi İdare Mahkemesi’nde yargılandı. 1941’de enflasyon %165’i gördü. 1942’de tarihte bir ilk olan ‘Varlık Vergisi’ çıkarıldı. 1943’te Toprak Mahsulleri Vergisi, Yol Vergisi gibi kalemlerle halkın beli büküldü.

Menderes’i asıp bayram yaptılar

CHP, Demokrat Parti iktidarına yönelik 27 Mayıs 1960 darbesinde aktif rol oynadı. İsmet İnönü darbe öncesinde “Eğer baskı rejimi kurulursa ihtilal behemehal olur” dedi. Darbe sonrasında, “Bu hareket meşru ihtilaldir”, “27 Mayıs’ta yüzbaşı olsaydım herhalde ben de şerefli göreve hazır olacaktım” gibi sözlerle cuntaya desteğini belirtti. Cuntacı paşalar İnönü ile görüşerek basına poz verdi. CHP, Adnan Menderes ve 2 bakanın idam edildiği 27 Mayıs darbesini “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak yıllar boyunca devlet ricaliyle kutladı!

28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da aynı

CHP, Refah-Yol iktidarının devrildiği 28 Şubat Postmodern sürecinde DSP üzerinden aktif rol üstlenirken, 15 Temmuz FETÖ darbesinde “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” Konseyi adlı cuntacıların en büyük siyasi gücü CHP oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 251 vatandaşımızın şehit olduğu 1491 kişinin yaralandığı darbeyi “tiyatro” olarak niteledi.

CHP, yönettiği belediyelerde şehirleri çöp çukur çamura mahkum etti. İstanbul Ümraniye Hekimbaşı’nda 1993 senesinde çöp dağlarında biriken metan gazının patlaması sonucu 39 kişi öldü. ‘Mega köy’e dönen İstanbul’da onlarca ilçeye su verilemedi, vatandaşın içecek ihtiyacı su tankerleriyle sağlandı. Su kuyrukları bazı yerlerde kilometrelerce uzadı.

Terörü Meclis’e sokuyorlar

CHP/SHP döneminde PKK uzantısı DEP ilk defa Meclis’e sokuldu. DEP’li Leyla Zana, Selim Sadak, Mehmet Alınak, Hatip Dicle, Orhan Doğan ilk defa CHP’nin yan kolu SHP tarafından 1994’te TBMM’ye taşındı. Günümüzde ise terör uzantısı HDP’yi “her evden bir oy” stratejisiyle TBMM’ye taşıdılar. Günümüzde ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu, SİHA’larla vurulan PKK’lı teröristler için ‘onlar piknikçi’ dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, PKK’lı Sakine Cansız’ın öldürülmesine tepki gösterdi. HDP’nin tutuklanan milletvekili ve belediye başkanları da CHP tarafından savunuldu.

FETÖ’nün yılmaz savunucuları

Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Oktay Ekşi, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Şafak Pavey, Sezgin Tanrıkulu FETÖ’ye ait basın kuruluşları başta olmak üzere tüm alanlarda yanlarında durup açıkça desteklerini ifade ettiler. Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün korsan ses kayıtlarını TBMM’de dinletti. Berberoğlu, FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini temin ettiği gerekçesiyle ‘ajanlık’ suçundan ceza aldı. Terör örgütü DHKP-C’ye destek veren parti de CHP oldu.

Seri taciz, tecavüz ve yolsuzluk

17 sene CHP Genel Başkanlığı yapan Deniz Baykal, CHP Milletvekili Nesrin Baytok ile zina görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Kaset operasyonu sonrasında SSK’yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçti. Yine birçok CHP’li üstten alt düzeye kadar taciz, tecavüz, pedofili gibi cinsel saldırı suçlarına karıştı. Tarihi yolsuzluklarla dolu olan CHP, AYM’nin 2012’deki kararıyla 3 milyon 372 bin 446 TL’nin nereye harcandığını belgeleyemeyince yolsuzluk cezası yedi. Geçmişten bugüne Kocaeli’de Sefa Sirmen, İstanbul’da Ergun Göknel “yolsuzluğun yüzü” olurken, CHP’li Macit Özcan, Mustafa Akaydın, Mustafa Saruhan, Gürsel Tekin, Battal İlgezdi, Mansur Yavaş, Şadan Aytaç, İsmail Aynur, Muhittin Dalgıç, Ertan Avkıran Necati Şemsettin Eren gibi birçok isim, belediyelerde yolsuzlukla anıldı.

