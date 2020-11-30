CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır'dan 'ensest' rezaleti!

CHP'de yaşanan 'tecavüz' skandalına bir yenisi daha eklendi. CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır'ın 'ensest' açıklaması tepkilere neden oldu.

CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kır, “Bağıra bağıra 'evde kal’ deniliyor ama evde kalındığında o evin içinde neler olduğunun bilen yok. Biz bunları Adliyelerde görüyoruz” dedi ve ensest ilişkilerde artış olduğunu iddia etti.

Kır, aile içi şiddetin bir türü olan ensest ilişkilerde Çaycuma'nın Perşembe Beldesi'nden sonra son zamanlarda Zonguldak Merkez’de de artış olduğunu ve ilk sırada olduğunu iddia etti.

Kır'ın "25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü" dolayısıyla Zonguldak yerel basınında yer alan bu sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

ÇAYDER'den CHP'li Merve Kır hakkında suç duyurusu

Çaycumalılar Derneği (ÇAYDER), yaptığı açıklamada, Zonguldak ve Çaycuma Cumhruriyet Başsavcılarını göreve davet ederek, "Merve Kır, insan haklarını ihlal etmekle kalmamış, koca bir beldeyi 'ENSEST' ilişki ile itham etmiştir. Bu tür itam ve hakaretlerin yasalarımızdaki cezası bellidir. ÇAYDER olarak, halkımız adına Merve Kır hakkında suç duyurunda bulunuyoruz. Resmi makamların bu konuda gereğini yapacağımızdan şüphemiz yoktur" denildi.

'Bu halk zamanı geldiğinde bunun hesabını size sorar'

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'ndan da tepki geldi. Çiloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımız, eşlerimiz, annelerimiz ve çocuklarımız... Kadına yönelik şiddet nereden her ne sebeple gelirse gelsin lanetle kınıyoruz. 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü’nde yapılan bir açıklama bizleri derinden üzmüştür.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Merve Kır, Türkiye'nin de kanayan yarası olan iğrenç olayları kullanarak şov yapma girişimlerinizde, ilçe belde ismi vererek açıklama yapmanız hiç etik değil. Perşembe beldesi için söylediklerinizin hiç bir bilimsel dayanağı yok. O beldede de Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi olumsuz istenmeyen olaylar yaşanmış olabilir. Onları da tıpkı sizi kınadığım gibi kınıyorum. Biliyor musunuz Perşembe beldesi belediyesi CHP’li... İlginç gelmiyor mu size? Lütfen siyasi şovlarınızı yaparken daha dikkatli olun. Zira bu halk zamanı geldiğinde bunun hesabını size sorar.

'Siyasi şov yapmayın'

Yarın Perşembe Beldesi’nde kadınlarımızın, gençlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Hangi bilimsel verilere bakarak bu açıklamayı yaptınız? Mesela Çaycuma ve Perşembe ilk sırada derken diğer ilçe ve beldeleri sayısal olarak ele aldınız mı? Bu kesin kaynaklara dayanmayan açıklamanızda Çaycuma ve Perşembe kadını başta olmak üzere, o bölge insanına zarar verdiğiniz gibi hiç bir kesime de fayda sağlamadınız.

Eğer varsa kesin bir bilginiz, elinize gelen ihbar bunları avukat sıfatınızla yargıya taşıyın. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak destek verelim. Ancak adliyelerde topladığınız dosyaları sayarak Perşembe başı çekiyor, Çaycuma şöyle söylemleriyle siyasi şov yapmayınız."

CHP'de tecavüz skandalı

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.