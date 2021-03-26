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Gündem CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!
Gündem

CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların çalışma hayatına yönelik hazırlattığı reklam afişlerinde yasakçı zihniyet yeniden kendisini gösterdi. Nitelikli tüm iş kollarının görselinde başı açık kadın kullanılırken, onlarca afiş arasındaki tek başı kapalı kadın, 'temizlikçi' olarak tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:59:00 -
CHP zihniyetinin ruhuna sinmiş: Başörtülüysen sadece 'temizlikçi' olabilirsin!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, kadınların çalışma hayatına ilişkin reklam panolarında kullanılacak görseller hazırlandı. İBB yönetimindeki metro ve metrobüs araçları ile şehrin çeşitli yerlerindeki reklam panoları için hazırlanan görsellerde, başörtülü tek bir kadın kullanılırken, ona 'temizlikçi' mesleği layık görüldü.

CHP zihniyetinin ruhuna işlenmiş düşmanlık!

CHP'li İmamoğlu başkanlığındaki İBB tarafından hazırlanan reklam afişinde, kadıonların da iş hayatında olması gerektiği vurgulanırken, her kadının (başörtülüler hariç) erkekler gibi birçok mesleği yapabileceği anlatıldı. Operatör, makinist gibi nitelik gerektiren işlerde başı açık kadın fotoğrafları kullanılırken, başörtülü kadın fotoğrafı ise 'temizlikçi' mesleğinde yer aldı. İstanbullular, ilgili reklam panolarına tepki göstererek, "CHP yönetiminde, eğer başörtülüysen sadece temizlikçi olabilirsin." yorumu yaptı.

'Bir Başkadır'da da aynı rezalet yaşanmıştı

Öte yandan, toplum ahlak yapımıza adeta savaş açan Netflix'teki 'Bir Başkadır' adlı dizide de aynı rezillik yaşanmış, başörtülü karakteri oynayan kadının cahil bir kişiyi temsil etmesi tartışmaları da beranerinde getirmişti.

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Yorumlar

ali

Ekrem oy veren başörtülüler hemen başvursun
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Kader

iyi partili ş...sizler düşünsün
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