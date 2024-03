CHP zihniyeti şaşırtmıyor! Özgür Özel de darbeci çıktı

CHP Gençlik Kolları’nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan Özgür Özel’in gençlere darbeyi övmesi kamuoyunda büyük şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. CHP Gençlik Kolları üyesi gençlerle bir araya gelen Özel, “Gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kimin yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım” ifadelerini kullandı.

Çelik: Tam bir akıl tutulması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Özel’in sözlerine tepki gösterdi. Çilek, konuya ilişkin açıklamasında, şunları ifade etti:

“Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ise katıldığı bir yayında, ‘Gece telefon çalsın, ‘darbe oluyor’ desinler ama ‘gençler yapıyor’ desinler; ben o darbeye teslim olurum’ şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur. CHP Genel Başkanı Sayın Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi ‘darbe’ ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Sayın Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir.”

DEM oyu içir her taklayı atıyor

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de gençlere darbeyi öven CHP Lideri Özel’e tepki göstererek, şunları dile getirdi:

“CHP tarihi boyunca hep darbelerden medet ummuş bir partidir. Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. İster askerler yapsın, ister bir cemaat yapsın, ister Özgür Özel’in dediği gibi gençler yapsın, kim yaparsa yapsın biz darbelere karşıyız. Darbeler neticede demokrasiyi ortadan kaldıran olaylardır. Dolayısıyla darbeden yana olmak demek, antidemokratik olmak demektir. Halkın görüşüne değer vermemektir. CHP son dönemde özellikle İstanbul’u kazanabilmek ve DEM Partililerin oylarını alabilmek için her türlü taklayı atıyor. Özgür Özel kendisi de ne dediğini bilmiyor. Bir genel başkana yakışmayan ifadelerdir bunlar. Bir genel başkanın ağzından çıkmaması gereken çok tuhaf sözler bunlar. Özgür Özel’in bu darbe övücü sözleri gençlere ifade etmesi de ayrı bir faciadır. Bizlerin gençlere örnek olması lazım. Gençlere darbe yapmayı değil, demokrasi içinde haklarını aramalarını salık vermek lazım. Haklarını arasınlar ama demokrasiye, hukuk düzenine sahip çıksınlar. 12 Eylül 1980 öncesinde sağdan ve soldan bir sürü gencimizi kaybettik biz. Özgür Özel herhalde hiç ders almamış. Darbeyi övücü sözlerin hepsini biz reddediyoruz. CHP’nin özellikle uyguladığı ‘Kazanmak için her yol mübahtır’ düsturunun asla demokraside yeri yoktur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu tür tuhaf açıklamalarla milletin aklıyla oynuyor. İnşallah 31 Mart’ta da milletimiz onun aklıyla oynayacaktır.”