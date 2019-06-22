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CHP zihniyeti köylüyü böyle aşağıladı! 'Olum bu fotoğraf çorap ve köy peyniri kokuyor’

Bir otobüste çekilen köylü vatandaşların fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak alay eden CHP’lilere tepki yağdı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “Olm bir fotoğraf kokmayı nasıl başarabilir bu fotoğraf resmen kokuyor çorap kokuyor köy peyniri kokuyor” ifadeleriyle vatandaşlarla alay eden CHP’liye yüzlerce yorumla tepki gösterildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
CHP zihniyeti köylüyü böyle aşağıladı! 'Olum bu fotoğraf çorap ve köy peyniri kokuyor’

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Milleti “Göbeğini kaşıyan”, “Bidon kafalı”, “Makarnacı, kömürcü” diyerek aşağılayan CHP zihniyetinin kara elitleri, bu kez köylü vatandaşların olduğu bir otobüste çekilen fotoğraf üzerinden milleti aşağıladı.

Çorap kokuyor, köy peyniri kokuyor

CHP’li bir sosyal medya hesabı üzerinden köylü vatandaşların bulunduğu fotoğrafla birlikte yapılan “Olm bir fotoğraf kokmayı nasıl başarabilir bu fotoğraf resmen kokuyor çorap kokuyor köy peyniri kokuyor” şeklindeki paylaşıma tepki gösterilirken, profilinde CHP’li İmamoğlu’na oy vereceğini duyuran yüzlerce sosyal medya hesabı da vatandaşlarla alay eden yorumlar paylaştı.

Zihniyeti değil kökü de bozuk olmayacak insanın

Vatandaşlarla alay eden CHP’li hesabın yaptığı paylaşıma tepki gösteren Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, sosyal medya hesabından şu yorumu paylaşarak tepki gösterdi:

“Sadece zihniyeti değil, kökü de bozuk olmayacak insanın! İkisi de bozuksa böyleleri peydahlanıyor işte…”



 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
  1. chp zihniyeti

YORUM YAZ

  • izmitliizmitli31 dk önce
    O ÇOCUĞU pazar pazar market market o köylünün orğanik ürünlerini arıyorsun yemek için ama belli oluyor senin suni dölleme olduğun

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