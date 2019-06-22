CHP zihniyeti köylüyü böyle aşağıladı! 'Olum bu fotoğraf çorap ve köy peyniri kokuyor’

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Milleti “Göbeğini kaşıyan”, “Bidon kafalı”, “Makarnacı, kömürcü” diyerek aşağılayan CHP zihniyetinin kara elitleri, bu kez köylü vatandaşların olduğu bir otobüste çekilen fotoğraf üzerinden milleti aşağıladı.

Çorap kokuyor, köy peyniri kokuyor

CHP’li bir sosyal medya hesabı üzerinden köylü vatandaşların bulunduğu fotoğrafla birlikte yapılan “Olm bir fotoğraf kokmayı nasıl başarabilir bu fotoğraf resmen kokuyor çorap kokuyor köy peyniri kokuyor” şeklindeki paylaşıma tepki gösterilirken, profilinde CHP’li İmamoğlu’na oy vereceğini duyuran yüzlerce sosyal medya hesabı da vatandaşlarla alay eden yorumlar paylaştı.



Zihniyeti değil kökü de bozuk olmayacak insanın

Vatandaşlarla alay eden CHP’li hesabın yaptığı paylaşıma tepki gösteren Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, sosyal medya hesabından şu yorumu paylaşarak tepki gösterdi:

“Sadece zihniyeti değil, kökü de bozuk olmayacak insanın! İkisi de bozuksa böyleleri peydahlanıyor işte…”







