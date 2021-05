CHP zihniyeti iyice şaşırdı... Anıtkabir'de yapılan hizmete de karşı çıktılar!

Gazi Mustafa Kemal'in medfun bulunduğu Anıtkabir bölgesinde, Misak-ı Milli Kulesi’nin alt tarafındaki bölümüne büfe açıldı.

Bu duruma tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından, “Yuh artık, Anıtkabir’e ticari box büfeler koyulmuş. Bir de taş desenli duvar kağıtları ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın" açıklamasını yaptı.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekan kültürü olmayan, Cumhuriyet'le mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir’e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekansal müdahaleler yapıyor, Anıtkabir’i siyasi şov alanına dönüştürerek slogan attırıyorlar. Her bir metrekaresi tasarlanmış, Türkiye’nin simge mekanı, saygı mekanına her kafasına esen bir şey koyamaz. Anıtkabir’in uzmanlardan(mimar restorasyon uzmanı, sanat tarihçi vb.)oluşan kurulu mu izin verdi, bu otomatlara, taş desenli duvar kağıdı ile kaplanmasına? Ayrıca acil ihtiyaçlar için Anıtkabir’in içinde tasarlanmış küçük bir kafesi var. Yol geçen hanı gibi her yere birşey koyarak mekansal kargaşa yaratarak, mekana saygısızlık yaratamazsınız. O bankomatlar acilen kaldırılmalı. Anıtkabir Komutanlığı ne yapıyor?"