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CHP zihniyeti dün de aynı bugün de! Darbecilikten hiç vazgeçmediler

15 Temmuz'a “kontrollü” diyerek FETÖ’cüere her türlü desteği veren CHP zihniyeti, 27 Mayıs’tan bu tarafa yapılan her türlü darbe ve vesayet girişimini destekledi. Türkiye’nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes ve hükümet üyelerini astırmakla kalmayan ve alçak darbenin yıldönümünü bayram ilan eden CHP, halen postal yalayıcılığından kurtulamadı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
CHP zihniyeti dün de aynı bugün de! Darbecilikten hiç vazgeçmediler

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr  17/25 Aralık FETÖ darbe girişimi sonrası FETÖ’cülerin kumpas kasetlerini Meclis kürsüsünden izleterek FETÖ’nün siyasi darbe girişimine her türlü desteği veren CHP zihniyeti, 15 Temmuz darbe girişimini de “kontrollü” diyerek hedef saptırmaya çalıştı. 27 Mayıs darbesini de tezgahlayan CHP zihniyeti, aradan geçen 69 yılda her türlü darbe ve vesayet girişimine destek vermekten çekinmedi.

Kahraman Türk ordusu idareyi ele aldı

Seçilmiş Başbakanı ve hükümet üyelerini 27 Mayıs darbesiyle idama yollayan CHP zihniyetinin yayın organı Cumhuriyet gazetesi, darbeyi “Kahraman Türk Ordusu Bütün Memlekette Dün Gece Sabaha Karşı İdareyi Ele Aldı” manşetiyle duyurmuştu. 28 Şubat sürecinde “Ordudan 4 Uyarı” manşetleri atan Cumhuriyet gazetesi, CHP zihniyetinin darbeci geleneğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Sözde sol ideolojiyi temsil eden CHP, Türkiye’deki darbelerin planlayıcısı ABD’nin ve NATO’nun sözcülüğünü yapmaktan da hiç geri durmadı.

Milletin engellediği darbeye “kontrollü” gerekçe

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde camide sela okuyan imamı döven, tankların arasından geçerek gittiği bir evde darbeyi TV ekranlarından seyreden, “askerlerin kafasını kesip köprüden attılar” yalanı uydurarak darbeci alçakları mazur göstermeye çalışan, milletin çıplak elleri ve yumruklarıyla durdurduğu 15 Temmuz darbesine “kontrollü” diyerek mazeret uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, askeri ve oligarşi vesayetini ortadan kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ise ölümüne nefret ediyor. 

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
  1. Ordu
  2. FETÖ
  3. Cumhuriyet
  4. CHP
  5. darbe

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