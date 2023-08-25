CHP zihniyeti değişmiyor! Mahalle yanıyor Ülgür Gökhan saçını tarıyor

Çanakkale'de 48 saat önce başlayan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Her zaman olduğu gibi yine "yeşil vatan" savunması için tüm Türkiye seferber oldu. Kimi alevlerin ortasına bir bidon suyla, kimisi ise traktörüyle daldı. Çocuklar bölgeye su vatandaşlar ise erzak taşıdı.

1500 hektarlık alanda etkili olan yangında "Çanakkale ruhu" yeniden canlanıp, gurur veren bir dayanışma örneği sergilenirken, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yangın bölgesine hiç uğramaması büyük tepki çekti. Sosyal medya hesaplarından yangın mesajları paylaşan Başkan Gökhan'ın tatilde olduğu ortaya çıktı.

TATİLDEN "TÜM EKİPLERE BAŞARILAR" MESAJI

Sabah'ın haberine göre; Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın şehirde olmadığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gökhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Maalesef yine ciğerlerimiz yanıyor. Atıkhisar Barajımızın üst bölgesinde yer alan Damyeri Mevkii'nde başlayan yangında mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar dilerim" yazdı.



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SAN SAN FRANCİSCO'YA UÇMUŞ!

Gökhan'ın yurtdışında tatilde olması nedeniyle Belediye Başkanlığı'na vekaleten bakan M. İrfan Mutluay'ın yangın bölgesine geldiği belirtilirken, Gökhan'ın, yangın günü İstanbul'a geçerek Amerika'da yaşayan oğlunu görmek için San San Francisco'ya uçtuğu ileri sürüldü.

İSTİRAHAT HAKKINI KULLANDI

Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ise Ülgür Gökhan'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Başkanın İstirahat hakkını kullandığını söyleyen Mutluay, "Şehirde olup olmadığını bilmiyorum. Bunu kendisine sormanız daha doğru olacaktır. Şuan vekaleten yerine ben bakıyorum. Yaşadığımız yangın ortada. Savaştan farkı yok. Ciğerimiz yanıyor, başkanın nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Başkan tatildeyken, ekiplerin verdiği amansız mücadele ise objektiflere böyle yansımıştı...