CHP zihniyeti değişmez! Dün Boğaziçi Köprüsü bugün Kanal İstanbul

YENİ AKİT ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP zihniyetine dikkat çekti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “O günün CHP’lileri Boğaziçi Köprüsü için ne demişse bu gün de tıpatıp aynı cümlelerle Kanal İstanbul’a karşı çıkılıyor. CHP zihniyeti değişmez. Ne Ülkenin kalkınması konusunda değişirler, ne de hak ve özgürlükler konusunda. Millet bunları da, kuyruğuna takılanları da iyi tanır” dedi.