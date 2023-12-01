CHP zammın suyunu çıkardı

Sebahattin Ayan İstanbul

Her fırsatta AK Parti iktidarını, halkı mağdur ettiğini öne süren ve göreve geldiklerinde suyu bedava vereceklerini iddia eden CHP’li belediye başkanlarının maskesi bir kez daha düştü. AK Partili belediyeler yaşanan enflasyona rağmen su fiyatlarını asgari seviyede tutarken, CHP’li başkanlar her fırsatta gözünü vatandaşın cebine dikiyor. 2019 yerel seçimler öncesi suyu bedava yapacaklarını iddia eden CHP’li belediye başkanları 4,5 yıllık süreçte defalarca zam yaptı. AK Partili belediye başkanları suyun m³ fiyatını 14-15 TL gibi cüzi miktarda tutarken CHP’li belediyelerde suyun fiyatı 20 liradan başlayıp 53 lirayı buluyor.

Bedava dedi yüzde 500 zam yaptı

Yerel seçim kampanyalarında halka asılsız vaatlerde bulunarak, “İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız, açlık sınırı altındaki ailelerin faturalarına destek olacağız” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4.5 yılda suya yüzde 500 zam yaptı. İstanbul’da suyun ortalama metreküp fiyatı 46.49 TL ile ücretlendiriliyor. “Biz suyu Allah’ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyetine çok cüzi kârla vermeye devam edeceğiz” diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da göreve gelir gelmez yüzde 80 gibi astronomik bir zam yapmaya çalışmış fakat teklif ABB meclisine takılmıştı. Ankara’da ortalama su fiyatı 36.56 TL ile faturalandırılıyor.

İzmir'i su bastı!

Geçtiğimiz hafta sokakları yaşanan selden dolayı Venedik’e dönen İzmir’de afet çalışmaları önünde birkaç poz vererek apar topar Polonya’ya giden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kasım ayında suya yüzde 15 oranında zam yaptı. Ortalama bedeli ise 52.89 TL gibi astronomik bir tutarla faturalandırılacak.

Diğer yandan, sosyal belediyecilik yapan AK Partili belediyelerden bazılarında su fiyatlandırması şöyle: Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 1 m³ - 13.5 TL, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde 1 m³ 13.70 TL, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde 1 m³ 17.68, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 0-20 m³ 18.78 TL - 21-50 m³ 21.89 TL, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 0-12 m³ arası 15,83 TL, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde 1-15 m³ 17,51 TL, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde 0 - 15 m³ 14,38 TL - 16 m³ üzeri 20,81, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 0-15 m³ arası 14,82 TL - 16 m³ ve üzeri 21,03 TL gibi asgari bir ücretle faturalandırılıyor.

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AK Parti indirim yapıyor

Öte yandan, depremlerde etkilenmelerine rağmen Gaziantep ve Malatya’da suya indirim yapılmaya devam ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GASKİ Genel Kurulu için toplanan mecliste daha önce yüzde 27 oranında indirimin yapıldığı suda, yüzde 10’luk bir indirim daha yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 6 Şubat 2023 tarihi ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tüketilen suyun maliyetini ton başına 1 kuruş olarak hesaplanacağını duyurmuştu.