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CHP yine sadece eleştirmekle yetindi

Ekonomi broşüründe yanlış teşhis var, tedavi önerisi yok... Sırf muhalefet olsun diye hükümetin ekonomi politikalarını hazırladığı broşürle eleştiren CHP, bir cümlede bile öneride bulunmadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
CHP yine sadece eleştirmekle yetindi

 Akit  Ekonomi 

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı broşür hazırladı. CHP’nin krizden çıkış için önerdiği tedbirlerin hiçbirinin uygulanmadığı, krizin aspirin tedavisi ve pansuman tedbirleriyle geçiştirilmeye çalışıldığı savunulan broşürde, tek cümlede bile olsa herhangi bir öneride bulunulmaması dikkat çekti.

Türkiye’nin büyüme potansiyeli göz ardı edilerek, sırf muhalefet anlayışıyla kaleme alınan eleştiri yağmurundan öne çıkan konular ise şunlar oldu:

-2014’ten bu yana Türkiye ekonomisindeki değişimlerin ele alındığı belirtilen açıklamada, son 5 yılda Türkiye’nin milli gelirinin 202 milyar dolar eridiği, 2013’te 950 milyar dolar olan milli gelirin 2019’un ilk üç ayında 748 milyar dolara indiği savunuldu. Ancak bu değerleri eleştiri konusu yaparken global ekonomide yaşanan daralmanın dikkate alınmadığı net bir şekilde görülüyor.

-CHP’nin broşüründe kişi başına düşen gelirin 2013’ten bu yana 3 bin 404 dolar azalarak 9 bin 76 dolara gerilediği kaydediliyor ve 2013 yılında 950 milyar dolarlık milli gelirle dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin, 6 yılda milli gelir sıralamasında dört basamak gerileyerek en büyük 20 ekonomi liginden düşme riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. G-20’nin son verilerine göre, Türkiye 766 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile G20 ülkeleri arasında CHP’nin iddia ettiği gibi 20’nci değil, 18’inci sırada yer alıyor. (Tablo 1) Ayrıca kişi başına düşen GSYH’da 15’inci sırada yer alıyor. (Tablo 2)

CHP’lilere göre borcumuz artmış

Türkiye’nin toplam borcunun 4 trilyon 162 milyar liraya çıktığı belirtilen broşürde, Hazine’nin iç borçlanma faiz oranının 2013’te yüzde 7,6 iken 2019’da yüzde 22,2’ye yükseldiği belirtiliyor. Ancak Merkez Bankası’nın etkisini hemen gösterdiği son faiz indirme kararından söz edilmiyor. Ayrıca Türk Lirasının 2013 ile 2019 Ağustos ayları arasındaki değer kaybının yüzde 60’lar seviyesinde olduğu belirtilirken, son zamanlardaki toparlanma TL’nin değer kazanma sürecinden söz edilmiyor.

Bu gerçekleri görmezden gelmişler

CHP’nin iddiasının aksine 2002’den bugüne kesintisiz olarak iktidarda olan AK Parti’nin ortaya koyduğu ekonomik performans birçok ülke için referans oldu. İçten ve dıştan gelen saldırılara rağmen dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olma gücünü elinde bulunduran Türkiye’de uzun soluklu yatırımların gerçekleştirilmiş olmasıyla, birçok kalıcı değeri de ülke insanına kazandırılmış oldu. İşte AK Parti’nin 18 yılda ekonomi alanında attığı adımlardan yansıyan gerçekler:

-Son 18 yılda GSMH 245 milyar dolardan 784 milyar dolara çıktı. Büyümede yakalanan üç katlık artış birçok kez Türkiye’yi dünya liginde şampiyon yaptı. Türkiye yakaladığı büyüme oranıyla ‘dünyanın en hızlısı’ oldu. Üstelik bu büyüme, bazı yıllarda kesintiye uğrasa da Türkiye’yi son 20 yılda 21. büyük ekonomiden dünyanın en büyük 13’ncü büyük ekonomisi haline kadar getirdi.

-Son 20 yıldaki en yüksek oranlı büyüme ise yüzde 11.1 ile 2011 yılında yaşandı. Türkiye bu oranla dünya birincisi olurken, birçok yıl gerçekleştirdiği yüzde 8-9’luk büyüme oranlarıyla da ya OECD ya da G-20 ülkelerinde sürekli ilk üçte oldu.

-1989’dan 1994’e kadar yüzde 60-90 aralığında enflasyonla yaşayan hatta 1994’te DYP-SHP koalisyonu döneminde yüzde 120 enflasyonu gören Türkiye, enflasyona karşı mücadelede son 18 yılda önemli başarı elde etti. 2001 krizinde 68.5 olan enflasyonu 2002’de üçlü koalisyondan yüzde 29.8’le devralan AK Parti Hükümeti bu süreçte enflasyonu 2009’da yüzde 6’lara kadar çekmeyi başardı. Geçen yıl yaşanan finansal saldırı sonrası yeniden yükselişe geçen yıllık enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 16.65 seviyesine çıksa da son 18 yılın enflasyonu ortalama yüzde 9.5 oldu.

-İşsizlik oranı bu yılın nisan ayında yüzde 13 seviyesine çıksa da son 10 yılda AB’de en fazla istihdam sağlayan ülke Türkiye oldu. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007’deki küresel krizin yıkıcı etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken, Türkiye küresel krizden bu yana yaklaşık 8.3 milyon kişiye ilave istihdam sağladı.

-1980-2002 arasında Türkiye’ye toplam 17 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelirken, bu miktar AK Parti döneminde 11.8 kat artarak toplamda 201 milyar dolara ulaştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:53
  1. CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı
  2. ekonomi politikaları
  3. CHP
  4. Türkiye’nin büyüme potansiyeli
  5. Türkiye ekonomisi
  6. Türkiye’nin milli geliri
  7. kişi başına düşen gelir
  8. milli gelir
  9. G20 ülkeleri
  10. Türkiye’nin toplam borcu
  11. iç borçlanma
  12. Merkez Bankası
  13. Türk Lirası
  14. TL’nin değer kazanma süreci
  15. AK Parti
  16. GSMH
  17. DYP-SHP koalisyonu
  18. finansal saldırı
  19. AK Parti Hükümeti
  20. İşsizlik oranı
  21. küresel kriz
  22. Avrupa Birliği

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