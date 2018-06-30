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CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı

24 Haziran hezimetinin ardından partililerden gelen istifa çağrıları üzerine yüzlerce partili genel merkez önüne taşınarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek sloganları attırılmıştı. Genel merkeze getirilen kişilerin Kartal, Bakırköy, Beşiktaş belediyesindeki işçiler olduğu ortaya çıktı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:34
CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi’nden meclis üyesi, “Kemal bey koltuğunu korumak için belediye işçilerini sokağa döküyor. Kamu kaynaklarını kendine kullandırıyor. Belediye personeli Ankara’da Kemal Bey’e destek eylemine gittiler. Konaklama ve yemek parti tarafından karşılandı. Belediye başkanları da desteği esirgemiyorlar” dedi. 
 
İNCE'NİN DÜNÜRÜ BOŞ DURMUYOR
 
Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gizliden İnce’nin çalışmalarına destek veriyorlar. Meclis üyeleri Doruk Bulut ile Nadir Ataman’ın bizzat bu işleri koordine ettiği de biliniyor
 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 10:34
  1. Ankara
  2. chp
  3. Kılıçdaroğlu
  4. GÜNCEL Haberleri

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  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    bunların hayatı oyun,dümen olmuş arkadaş,noldu fetö komisyonu kurdular amerikaya giden belgeleri incelediler ,açıklama yok,seçimden önce zırlıyolardı fetö gerçekteistenmedi diye.Bıktıkusandık bu güruhtan.
  • Fetö sozcusu k.kFetö sozcusu k.k5 sa önce
    K.K fetö sozculugunden derhal tutuklanmali
  • AydınAydın5 sa önce
    Yav şu adamın suratını karartıp koyun
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    Belediyeci amundaroğlu chpk nin başında.
  • MunafiklikMunafiklik5 sa önce
    Adam hem asgerimi katlediyor, hem de, cenazeme gelme' deyince, sen ic savas cagrisi yapiyorsun' diyor!? Gavur uşagi Munafik. B. Esad aşıgı Zerdüşt K.K Fetönun sözcülügunu yapmaktan hemen tutuklansin
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