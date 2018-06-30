CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı

Beşiktaş Belediyesi’nden meclis üyesi, “Kemal bey koltuğunu korumak için belediye işçilerini sokağa döküyor. Kamu kaynaklarını kendine kullandırıyor. Belediye personeli Ankara’da Kemal Bey’e destek eylemine gittiler. Konaklama ve yemek parti tarafından karşılandı. Belediye başkanları da desteği esirgemiyorlar” dedi.



İNCE'NİN DÜNÜRÜ BOŞ DURMUYOR



Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gizliden İnce’nin çalışmalarına destek veriyorlar. Meclis üyeleri Doruk Bulut ile Nadir Ataman’ın bizzat bu işleri koordine ettiği de biliniyor

