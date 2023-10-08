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Siyaset CHP yine bildiğiniz gibi! Kongrede kavga üstüne kavga
Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! Kongrede kavga üstüne kavga

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:51:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde arbede çıktı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kürsüye gelerek konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sözler sarf eden Avsere, kongre merkezinin balkonunda yer alan bir grup tarafından yuhalandı.

Bir başka grup da yuhalayan gruba tepki gösterince ortalık gerildi.

İki taraf arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi.
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