CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Muhalefet cephesinde her seçimde olduğu gibi yine laiklik propagandası başladı.. Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunumuyla yayınlanan Şah Mat programının dün akşamki konukları; eski İyi Partili Ahat Andican, hukukçu Uğur Poyraz, Ceren Kumbasar Mumay ve Fikri Sağlar oldu.

Programda yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar konuyu laikliğe getirdi.

Sağlar, yerel seçimleri AK Parti'nin kazanması durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyet'ine dönüşeceğini iddia etti.

Sağlar, "Belediye seçimlerini AK Parti kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne dönüşür." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin son çıkış yolu olduğunu da öne süren Sağlar, "O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bu." ifadelerini kullandı.

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Fikri Sağlar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Ben bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye’nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim. O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bence bu. Yani AK Parti’nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye’nin artık isminin değişmesi demek.