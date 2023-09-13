CHP yandaşları pisliklerini saçmaya başladı! Uğur Dündar ile 'Asalak Barbie' Enver Aysever kavgasında bomba itiraflar
Seçimlerde CHP'nin hezimet yaşaması CHP yandaşlarını birbirine düşürdü. Uğur Dündar'ın 'Asalak Barbie' diyerek hedef aldığı Enver Aysever, "Para için Atatürk'ü pazarladınız" sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Aysever ile yaşadığı tartışmanın yargıya taşınacağını söyleyen Dündar, "Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle!" ifadelerini kullandı.
Genel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren fakat seçim hezimeti sonrasında CHP liderini istifaya davet eden gazeteci Uğur Dündar, tutarsızlığı üzerinden kendisini hedef alan gazeteci Enver Aysever ile sosyal medya üzerinden atıştı.
Dündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de "İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
Dündar'dan Aysever'e: Asalak Barbie!
İkili arasındaki kavga daha da çirkinleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi.
Dündar yaptığı paylaşımda, "Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış" ifadelerini kullandı.
"Para için Atatürk'ü pazarladınız"
YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İkilinin tartışması yargıya taşınıyor
Dündar, Aysever'in yayınladığı videodan sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, "Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle! Gerisi yargıda!" diye yazdı.
Gündem
Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü
Medya
Enver Aysever'den Meral Akşener'e ağır hakaretler!