CHP yandaşı TELE1'de büyük rezillik! Hadisi günah ve suç ilan ettiler
CHP yandaşı TELE1'de yayınlanan Forum Haftasonu programına konuk olan yazar Özdemir İnce, Hadis-i Şerif’i "günah" ve "suç" ilan ederek skandal ifadeler kullandı.
CHP yandaşı TELE1'de yeni bir skandala daha imza atıldı. TELE1'de yayınlanan Forum Haftasonu programına konuk olan yazar Özdemir İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı "bilgisiz" ve "cahil" olmakla suçladı.
Hadis-i Şerif’i anlatan Ali Erbaş'ın sözlerinin dini açıdan "günah", yasalara göre ise "suç" olduğunu iddia eden Özdemir İnce, tepki çeken ifadeler kullandı.