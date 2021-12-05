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Siyaset CHP yandaşı Şirin Payzın, geçmişte AK Parti için neler demiş neler!..
Siyaset

CHP yandaşı Şirin Payzın, geçmişte AK Parti için neler demiş neler!..

Bugünlerde Millet İttifakı'nın kayığına binip AK Parti hükümetine karşı algı dolu yayınlar yapan Şirin Payzın'ın, geçmişte AK Parti'yi öve öve bitiremediği görüntüleri tekrar gündem oldu. Özellikle Payzın'ın, "Önemli tabular kırıldı. 1990'larda bugün yapamadığımız yayınları yapabiliyoruz." demesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 13:58:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı Şirin Payzın, T24 ve sosyal medyadan yaptığı algı dolu haberlerle AK Parti hükümetine karşı Millet İttifakı'nın yanında yer alıyor. Ancak arşivden çıkan görüntüler, Payzın'ın birkaç sene önce AK Parti'yi nasıl övdüğünü gözler önüne serdi.

Ülke TV'ye bir canlı yayına katılan Payzın'ın, Türkiye hakkında özellikle 1990'lı yıllardan çok daha iyi durumda olduğunu söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Programda Payzın şunları söyledi:

"AK Parti'nin çıraklık dönemini çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhafazakârların eski sosyalistlerin de olduğu bir temsil gücü vardı. Bu da sosyal hayata yansıdı. Tabuları konuşabilecek duruma geldik. Önemli tabular kırıldı. 1990'larda bugün yapamadığımız yayınları yapabiliyoruz. Ermeni soykırımını tartışabiliyoruz. Kandil'e gidebiliyoruz. Kürt sorununu konuşabiliyoruz bu önemli. Gerek eğitimde, gerek iş dünyasında kadınların ön plana çıkması çok daha önemli. O dönem mağdur olanların bugün başka mağduriyetleri görmezlikten gelmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda istediğim yayınları yapabiliyorum. Medya her zaman sansür sıkıntısı yaşadı. Dindarları temsil eden basın organları da özgür olacaktı. Tam bir basın özgürlüğü sağlanacaktı. Başörtülü sunucular da olacak."

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