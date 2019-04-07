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Seçim 2019 Sayfası

CHP yandaşı medyadan YSK'ya derin baskı!

31 Mart yerel seçimi sonrası oylar sayıldıkça aradaki farkın kapanması Sözcü, Cumhuriyet, Fox TV gibi CHP yandaşı medyayı paniğe sevk etti. Hazımsız CHP medyası seçimde en son karar merci olan kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'na oyların sayılmaması için baskı yapıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 08:39
CHP yandaşı medyadan YSK'ya derin baskı!

Seçimden sonra aradaki farkın azalması ve giderek makasın daralması Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteleri telaşa düşürdü.

Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri ve Fox TV, CHP'nin sandıklardaki erime ve usulsüzlüklerin belgelenmesine rağmen bu kez, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevini yapmasına engel olmaya dönük yayınlara başladı.

Oyların yeniden sayılmaması için harekete geçen CHP yandaşı medya, YSK'ya baskı kurmaya çalışıyor. Haberlerinde sürekli CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına yer verirken, rakibinin açıklamalarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

Objektif habercilik sözlerini dilinden düşürmeyen bu medyanın tavrı tepki topluyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun halkın özgür iradesini hiçe sayan sandık usulsüzlüklerini tespit etmesine karşı görülmemiş baskı uygulayan CHP yanlısı medya, attığı manşetlerle de algılarla oynamaya çalışıyor.

Fark kapanmaz algısı

Seçim sonrası itirazlardan sonra yeniden sayım işlemlerinde farkın erimesine rağmen farkın asla azalmayacağı yönünde algı faaliyeti yürütülüyor.

 

Seçim gecesi 29 bin oyla önde olduğunu iddia eden ancak AK Parti'nin itirazları sonucu sayılan geçersiz oylarla bu farkın 17 bine indiğini açıklayan CHP, 12 bin oyun eridiğini de itiraf etmiş oldu

Ev arkadaşı yandaşlığı!

Fatih Portakal'ın ev arkadaşı için tüm gazetecilik ilke ve prensiplerini bir kenara bırakıp CHP yandaşlığına soyunuyor. Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri de sandıktaki hataları, oy kaydırmalarını, usulsüzlüklerini görmezden geliyor.

Hep CHP'dan yana haberler

Sürekli doğru habercilik vurgusu yapan CHP yandaşı medya sürekli CHP'nin gözüyle haberler veriliyor. Karşı tarafın argümanlarını ise görmezden geliyor. (Sanah)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 08:39
  1. 31 Mart
  2. seçim
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. sözcü
  6. cumhuriyet
  7. fox tv
  8. YSK

YORUM YAZ

  • Mikail okurogluMikail okuroglu22 dk önce
    Durun bi hakkı olan alsın eğer kendiniz den eminseniz ne bu telaş.
  • HaticeHatice23 dk önce
    Eger bunlar bunu yapiyorsa bu iste tezgahin ve sahtekarligin boyutunun buyuk oldugu kesinlesmis demektirya oylarin tekrar sayilmasi veya istanbul ve ankaranin seciminin yenilenmesi en dogrusudur

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