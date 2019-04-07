CHP yandaşı medyadan YSK'ya derin baskı!

Seçimden sonra aradaki farkın azalması ve giderek makasın daralması Sözcü ve Cumhuriyet gibi gazeteleri telaşa düşürdü.

Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri ve Fox TV, CHP'nin sandıklardaki erime ve usulsüzlüklerin belgelenmesine rağmen bu kez, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevini yapmasına engel olmaya dönük yayınlara başladı.

Oyların yeniden sayılmaması için harekete geçen CHP yandaşı medya, YSK'ya baskı kurmaya çalışıyor. Haberlerinde sürekli CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına yer verirken, rakibinin açıklamalarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

Objektif habercilik sözlerini dilinden düşürmeyen bu medyanın tavrı tepki topluyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun halkın özgür iradesini hiçe sayan sandık usulsüzlüklerini tespit etmesine karşı görülmemiş baskı uygulayan CHP yanlısı medya, attığı manşetlerle de algılarla oynamaya çalışıyor.

Fark kapanmaz algısı

Seçim sonrası itirazlardan sonra yeniden sayım işlemlerinde farkın erimesine rağmen farkın asla azalmayacağı yönünde algı faaliyeti yürütülüyor.

Seçim gecesi 29 bin oyla önde olduğunu iddia eden ancak AK Parti'nin itirazları sonucu sayılan geçersiz oylarla bu farkın 17 bine indiğini açıklayan CHP, 12 bin oyun eridiğini de itiraf etmiş oldu

Ev arkadaşı yandaşlığı!

Fatih Portakal'ın ev arkadaşı için tüm gazetecilik ilke ve prensiplerini bir kenara bırakıp CHP yandaşlığına soyunuyor. Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri de sandıktaki hataları, oy kaydırmalarını, usulsüzlüklerini görmezden geliyor.

Hep CHP'dan yana haberler

Sürekli doğru habercilik vurgusu yapan CHP yandaşı medya sürekli CHP'nin gözüyle haberler veriliyor. Karşı tarafın argümanlarını ise görmezden geliyor. (Sanah)