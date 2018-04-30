CHP yandaşı medya makarna-kömür geyiğine başladı
Türkiye’de seçimlerin makarna kömür dağıtılarak kazanıldığını sanan CHP, yine bu bahanelere sığınma hazırlığında. Öte yandan bakın CHP seçim için neler dağıtmış.30 Nisan 2018 Pazartesi 21:38
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi öncesinde ana muhalefet partisi CHP'ye yakın medya yine 'makarna-kömür dağıtılıyor' algısına başladı. Bu haber her seçimde kaybeden CHP'nin yine makarna-kömür bahanesine sığınacağını ortaya koydu.
CHP BAKIN NELER DAĞITMIŞ
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