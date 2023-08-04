CHP yandaşı Fikret Bila’dan DEVA, GELECEK ve SAADET’E ağır hakaret

Halk TV yazarı Fikret Bila, Millet İttifakı'ndaki partiler için de, "6’lı Masa’ya dahil olan küçük sağcı partilerin CHP oylarıyla Meclis’e girdikten sonra kendilerine biçtikleri güç hayalidir. Seçim barajını aşamayacaklarını bildikleri için seçime bağımsız katılma cesareti gösteremeyen, bunun yerine oylarını saydırmadan CHP listelerinden seçime giren bu partilerin AK Parti’ye seçenek olacak bir güce ulaşmaları çok zordur" düşüncesini dile getirdi.

Bila, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Masa’dan aday olarak çıkabilmek için bu partilere hak ettiklerinden fazla nefes vermiştir. Ancak nefes onların güçlü birer parti olarak siyaset sahnesinde uzun süre kalmalarına yetmez. İktidar safına geçmeleri bu süreyi daha da kısaltır" ifadesini kullandı.

Bila, İyi Parti için de, "Bugünkü siyasi yelpaze içinde merkez sağa yerleşmeye en yakın parti yine İyi Parti’dir. Seçim yenilgisi nedeniyle bu amaçtan dönüp yeniden MHP çizgisine yönelmesi İyi Parti’yi büyütmez. Bu nedenle İyi Parti de seçim yenilgisinin tüm faturasının CHP’ye yükleyip gerçeklerden kaçmamalıdır. CHP ve İyi Parti’nin yenilenerek güçlenmesi Türkiye’nin yeniden demokratik parlamenter sisteme ve laik cumhuriyeti ulaşması için hayati önemdedir" dedi.