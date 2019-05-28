0553 313 94 23

CHP yandaşı Cumhuriyet’ten yine "darbe" övgüleri!

ABD yapımı 27 Mayıs hain darbesinin yıldönümünde darbeler ve katil darbeciler milyonlarca vatandaş tarafından telin edilirken, sol medyada CHP zihniyetinin “darbecilikten” vazgeçmediğini gözler önüne seren yayınlar devam ediyor. Cumhuriyet yazı dizisinde, “Menderes, İnönü’nün uyarılarını dinlemedi, başına geleni hak etti” yaklaşımı dikkat çekti. CHP yandaşı Cumhuriyet 27 Mayıs darbesini överek, 27 Mayıs’ın “darbe değil”, bir “halk hareketi” olduğunu öne sürdü.

28 Mayıs 2019 Salı 12:47
CHP yandaşı Cumhuriyet’ten yine "darbe" övgüleri!

 Hasan Üstün /  Yeniakit.com.tr 

CHP’nin ve PKK uzantılarının arka bahçesi olarak faaliyet gösteren yandaş Cumhuriyet gazetesi, "Bilinmeyen öncesiyle 27 Mayıs" adını verdiği yazı dizisinde darbecileri ve darbeyi överken, darbenin bütün faturasını darbecilerin katlettiği rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarına kesti.

Cumhuriyet, yazı dizisinde İnönü’nün Menderes’i "Sizi ben bile kurtaramam" diye uyardığı ancak Menderes’in bu uyarılara kulak asmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet, darbeye ilişkin çok sayıda değerlendirme arasından şu değerlendirmeyi öne çıkartmaktan çekinmedi:

“Siyasal yaşamımızda sonuca ulaşmış üç tane askeri darbe olmuştur. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül. Bunlar aynı torbaya konulup değerlendirilemez. 27 Mayıs gençlik ve halk kitlelerinin yaptıkları bir ‘siyasi’ harekettir. (..) 27 Mayıs hareketi çok ilerici bir anayasanın, 1961 Anayasası’nın yapılmasını sağladı. 1961 Anayasası, 27 Mayıs askeri harekâtının aklanmasıdır!”

Kemalist Sol zihniyetin darbe destekçiliği değişmiyor

Cumhuriyet gazetesinin “darbe savunuculuğunu”, çok farklı bir çizgide ilerliyormuş gibi görünen Aydınlık gazetesinin de yapması dikkat çekici bir not olarak kayıtlara geçti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Kılıç’ın darbeyi öven yazısında, darbecilere sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınırken, “Türkiye ittifakı 27 Mayıs’la kavga edilerek yapılamaz!” diyerek, örtülü tehditte bulunması dikkat çekti.

“Liberallerle ittifakının sona ermesinden sonra 27 Mayıs’a karşıtlık konusunda liberal bakışı açısını değiştirmedi. (..) DP iktidarı ise, hesapsız, plansız ve Batıya bağımlı ekonomik programının krize girdiği bu dönemde, sürecin önünü açmak yerine, 1946 sonrasındaki sınırlı çoğulculuğa geçişi sağlayan uzlaşmayı da bozarak, baskılarla tıkamaya kalkışıyordu.” diyen kılıç  “27 Mayıs, DP iktidarının son vermeye kalkıştığı siyasi çoğulculuğu yeniden sağladı” ifadesiyle darbeyi övmekten çekinmedi.

Darbe “başarıya” ulaştığı için “meşru”ymuş!..

“Sistemin ‘tıkır tıkır işlediği’ hiçbir düzende, 27 Mayıs boyutunda bir hareketin yapay ve zorlama eylemlerle yaratılamayacağı da, başarıya ulaşamayacağı da bir toplum yasasıdır.” diyen Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da “27 Mayıs ruhuna karşı çıktığı için hedef aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:47
  1. Aydınlık gazetesi
  2. Cumhuriyet gazetesi

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet9 dk önce
    yahudi siyonist gazetesi cumhuriyet

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

En Büyükler Listesinde Antalya’dan 6 Şirket
  1. En Büyükler Listesinde Antalya’dan 6..
  2. Şaşkına çeviren olay! Hastane müdürü..
  3. Ramazan davulcuları “Dünya Tütünsüz..
  4. Körfez’de trafik levhaları yenileniyor
  5. Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?
  6. Yaz spor okulları açılıyor
  7. Apple’ı hackleyen çocuk hakkında karar..
  8. Başarılı sporculardan İl Müdürü..
  9. BTSO İstihdam Ofisi’nde 20’yi aşkın..
  10. 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık..
  11. Gazikültür’den geçmişe ışık tutan..
  12. “Paylaştıkça daha fazlası” için..
  13. FETÖ’nün TSK yapılanmasında "müdür..
  14. Tayfun Korkut Süper Lig'e dönüyor!..
  15. Liposuction zayıflama yöntemi değildir
  16. Van’da acı bekleyiş dördüncü gününde
  17. Tatlı telaş
  18. Maltepe Küçükyalı’dahatlı minibüs..
  19. Kent Meydanın da ilk etkinlik gönül..
  20. “ Esaret” adlı film Erzurum’da..
  21. İmamoğlu’nda yollar kışa kadar..
  22. Hırsızlara davetiye çıkarmamak için..
  23. Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına..
  24. Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar..
  25. ABD’de fırtınalar yüzünden 5 milyon..
  26. Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
  27. Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu..
  28. Manisa Büyükşehir’in yaz spor..
  29. Sağlığı için 1.5 yılda 60 kilo verdi
  30. Ordu’da cinayet gibi kaza güvenlik..
Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
Son anket sonuçları açıklandı!
Son anket sonuçları açıklandı!

Günün Karikatürü

28 Mayıs 2019
Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı