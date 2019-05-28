CHP yandaşı Cumhuriyet’ten yine "darbe" övgüleri!

Hasan Üstün / Yeniakit.com.tr



CHP’nin ve PKK uzantılarının arka bahçesi olarak faaliyet gösteren yandaş Cumhuriyet gazetesi, "Bilinmeyen öncesiyle 27 Mayıs" adını verdiği yazı dizisinde darbecileri ve darbeyi överken, darbenin bütün faturasını darbecilerin katlettiği rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarına kesti.



Cumhuriyet, yazı dizisinde İnönü’nün Menderes’i "Sizi ben bile kurtaramam" diye uyardığı ancak Menderes’in bu uyarılara kulak asmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet, darbeye ilişkin çok sayıda değerlendirme arasından şu değerlendirmeyi öne çıkartmaktan çekinmedi:

“Siyasal yaşamımızda sonuca ulaşmış üç tane askeri darbe olmuştur. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül. Bunlar aynı torbaya konulup değerlendirilemez. 27 Mayıs gençlik ve halk kitlelerinin yaptıkları bir ‘siyasi’ harekettir. (..) 27 Mayıs hareketi çok ilerici bir anayasanın, 1961 Anayasası’nın yapılmasını sağladı. 1961 Anayasası, 27 Mayıs askeri harekâtının aklanmasıdır!”

Kemalist Sol zihniyetin darbe destekçiliği değişmiyor

Cumhuriyet gazetesinin “darbe savunuculuğunu”, çok farklı bir çizgide ilerliyormuş gibi görünen Aydınlık gazetesinin de yapması dikkat çekici bir not olarak kayıtlara geçti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Kılıç’ın darbeyi öven yazısında, darbecilere sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınırken, “Türkiye ittifakı 27 Mayıs’la kavga edilerek yapılamaz!” diyerek, örtülü tehditte bulunması dikkat çekti.

“Liberallerle ittifakının sona ermesinden sonra 27 Mayıs’a karşıtlık konusunda liberal bakışı açısını değiştirmedi. (..) DP iktidarı ise, hesapsız, plansız ve Batıya bağımlı ekonomik programının krize girdiği bu dönemde, sürecin önünü açmak yerine, 1946 sonrasındaki sınırlı çoğulculuğa geçişi sağlayan uzlaşmayı da bozarak, baskılarla tıkamaya kalkışıyordu.” diyen kılıç “27 Mayıs, DP iktidarının son vermeye kalkıştığı siyasi çoğulculuğu yeniden sağladı” ifadesiyle darbeyi övmekten çekinmedi.

Darbe “başarıya” ulaştığı için “meşru”ymuş!..

“Sistemin ‘tıkır tıkır işlediği’ hiçbir düzende, 27 Mayıs boyutunda bir hareketin yapay ve zorlama eylemlerle yaratılamayacağı da, başarıya ulaşamayacağı da bir toplum yasasıdır.” diyen Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da “27 Mayıs ruhuna karşı çıktığı için hedef aldı.