CHP yandaşı Can Ataklı'nın anketinden Erdoğan'ın dediği çıktı
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'nın yaptığı anket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haklı çıkardı.
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, dikkat çeken bir anket sonucuyla karşı karşıya kaldı.
Ataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından takipçilerine "Muhalefetin günümüzdeki muhalif duruşunu beğeniyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Çarpıcı sonuç!
Ataklı'nın anketinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği çıktı. "Türkiye'nin en büyük talihsizliği, CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır." diyen Erdoğan'ın sözleri, Ataklı'nın anketinde şöyle sirayet etti:
Muhalefetin duruşunu beğenenlerin oranı: %28
Beğenmeyenlerin oranı: %72
İşte o anket: