Açtı ağzını yumdu gözünü! Aysever'den Mansur Yavaş ve destekçilerine salvolar

Komünist Enver Aysever, ırkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yaptığı, “Bizce aday olmalı” şeklindeki açıklamaya sert tepki gösterdi.

Tele1’de yayınlanan Gündeme Not isimli programda Mansur Yavaş’ın aday olmasını isteyenleri eleştiren ve Yavaş’ın eksiklerini sıralayan Aysever şunları söyledi:

“Şimdi Mansur bey iyi mi kötü mü? Mansur beyin iyi veya kötü olduğunu bir insan nasıl anlar, benim teyze oğlum değil, sizin de değil; benim komşum değil, sizin de değil, mahalleden arkadaşımız da değil, sizin de değil.

Ekrem bey için de Mansur bey için de hatta Tunç bey için de geçerli bir tek ölçümüz olabilir; bunlar ilçe belediye başkanlığı dışında siyasette ne yaptılar? Ne yaptılar?

Mesela şu soruyu kendinize soruyor musunuz; Mansur beyin ekonomi politikası nedir? Sormadınız. Hiç sordunuz mu mesela, Mansur beyin eğitim politikası nedir? Sormadınız. Hiç sordunuz mu mesela, Mansur beyin sağlık politikası nedir? Sormadınız. Hiç sordunuz mu mesela, Ekrem beyin sığınmacılarla ilgili politikası nedir, hiç sordunuz mu Mansur beyin Kürt politikası nedir, hiç sordunuz mu Mansur bey Ruslarla nasıl ilişki kuracak, Ermenistan’la nasıl ilişki kuracak, Irak’la nasıl ilişki kuracak?

Hiç sordunuz mu mesela Ekrem bey Türkiye’de yatırımlarını nasıl yapacak? TÜSİAD’la mı masaya oturacak?

Bunları sormadığınız halde, tamamen popülizmle, aman kaşı gözü güzel diye, aman eli ayağı doğru diye hayda peşine düşelim. Böyle oy verilir mi Allah aşkınıza?

Diyor ki birisi ben öğretmenim. Diyor ki birisi ben hekimim, diyor ki birisi ben okur yazarım, akademisyenim; e öyleysen bunları soralım.

Biz bunları soralım dediğimiz zaman da ‘Şeytan Enver, Allah cezanı versin.’ Niye yav?”