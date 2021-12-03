CHP Yalova'da neler yapmış neler! Sorulara cevap veremediler

CHP'li eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklanmasıyla belediye yönetiminin düştüğü, belediye başkanlığının ise mart ayından itibaren AK Parti'ye geçtiği belediyede şimdi de "bağışlı arsa devri" skandalı ortaya çıktı.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in, yapılan incelemeler sonucunda CHP'li Yalova Belediye Meclis Üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek'e bir imar uygulaması karşılığında 908 m2 arsa bağışlandı.

Hibenin ardından söz konusu arsanın, imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e devredildiğini belirlediklerini söyledi. Şahin'in soru önergesi ise CHP'li meclis üyelerinde suskunluğa neden oldu.

Fatih Şahin; meclise verdiği soru önergesinde, Yalova'nın Soğucak Köyü'nün Karatepe mevkiinde bulunan arsanın ne karşılığında bağışlandığını sordu. Şahin. "Vatandaştan alınacak bağışlar belediyeye yapılır, Bu, yapılan imar uygulaması karşısında alınan bir rüşvet ödemesi midir?" diye sordu.

Şahin; önergesinde, "Yalova'da 300 bin kişi yaşamasına rağmen neden bir başkasına değil de imardan sorumlu başkan yardımcısı Halit Güleç'e arsa devir oluyor?" sorusunu da sordu. Şahin ayrıca, "Bu normal bir alışveriş ise neden Burçin Tangürek arsayı bir başkasının adına alarak kendini gizliyor?" diye de sordu. İddialar gündemde büyük yankı uyandırırken, CHP'li meclis üyeleri soruları yanıtlamadı.

Kaynak: Sabah