CHP yalan rezilliğini sürdürüyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Son günlerde yangın ve sel felaketlerinden nemalanmak isteyen, başını CHP’nin çektiği muhalefet, yalanlarla algı peşinde. CHP’li vekiller, oturdukları yerden THK’nın işe yaramayan uçakları üzerinden operasyon yürütürken, bizzat Liderleri çalışabilir uçak olmadığını itiraf etti. Selden siyaset devşirerek, “İstanbul ve Ankara Belediyelerinden gelen ekipler şehre sokulmadı” diyen CHP’li Engin Altay’ı da yalanlayan Kılıçdaroğlu, araçların bölgede kullanıldığını söyledi.

Bir türlü uslanmıyorlar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Kendi söylediklerini kendileri yalanlıyorlar. Rezil oluyorlar ama yine aynı rezilliği sürdürüyorlar. Ülkede yangın olur; bunlar söndürme yerine yangına benzin döker, körükle giderler. Ülkede sel olur; bunlar selden kütük kapma derdine düşerler. Erdoğan’ı ve hükümeti yıpratmak için ellerinden gelse ülkeyi yakmaya, milleti parçalamaya hazırlar. Her konuyu siyasi ranta dönüştüren tam bir politik zombi anlayışı ile ülkemiz karşı karşıyadır. Yazık!”

Demogojiden besleniyorlar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları ifade etti: “THY’yı itlaf ettiren ve oraya kayyum atanmasına sebep olan da Kılıçdaroğlu ve yandaşlarıdır. Bir tek uçan uçak yok. Aldıkları tüm kurumları bu hale getirdiler. Sürekli yalan siyasetiyle devam ediyorlar. Engin Altay, kendi bulunduğu fotoğrafta helikopter var ama burada uçan helikopter yok diyor. Sel bölgesine CHP’ye ait araçların alınmadığını söylerken, lideri ise çalıştığını söylüyor. Bir taraftan demogojilerle, bir taraftan da yalanlarla ilerlemeye çalışıyorlar.”

