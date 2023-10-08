CHP vesayetin yanında

Her 12 Eylül’de “darbe bize yapıldı” diyerek algı çalışması yapan CHP ve yandaşları, darbecilerin anayasasına yine sahip çıktı. AK Parti’nin yeni anayasa çalışması için görüşme takvimi bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından reddedildi. Böylece lafta sosyal demokrat ve özgürlükçü geçinen CHP’nin darbe anayasasının yanında durduğu en yetkili merci tarafından tescil edilmiş oldu.

Kılıçdaroğlu göz kırpıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP ve onun başındaki, bugüne kadar olduğu gibi bugün de milletle hemhal olmaktan kaçıyor. Çok net bir şey var biz darbe anayasasıyla yönetilmek istemiyoruz. Bunun dışında söylenecek her şey lafı güzaftır. Biz ön şart koşmadan tüm partilere diyoruz ki; gelin Türkiye’nin yüzüncü yılına, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir anayasa yapalım. Bununla ilgili söyleyecek ne sözünüz varsa, biz amasız, fakatsız, lakinsiz komisyonda görüşmeye hazırız. Ama sizin amacınız anayasa veya Türkiye’yi yönetmek değil. Sizin tek derdiniz koltuklarınızı korumak. Bunun için de milleti kutuplaştırmak ve millet dışı tüm unsurlara göz kırpmak. Bunun adı her dönem farklı olabilir. Ama ortak bir özelliği var. Kılıçdaroğlu ve CHP’nin göz kırptığı kitlelerin tamamı, millet dışı, demokrasi dışı vesayet odakları. Meclis’teki konuşmasına bir bakın; ‘Meclis’e gazi demem’ diyor. Birincisi Meclis’in senin gazi demene ihtiyacı var mı acaba? Acaba o Meclis için senin ağzından çıkacak herhangi bir cümlenin önemi var mı? İlk bakmamız gereken bu. Meclis gazidir. Hem de iki kere. TBMM, Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Meclisimiz Kurtuluş Savaşı’nı vermiştir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun ağzına bırakın gazi, Meclis kelimesi bile yakışmıyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin İkinci Yüzyılı’na yeni bir anayasa ile girmek istiyoruz. Sivil bir anayasayla girmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı sivil bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için biz üzerimize düşeni yapacağız. Muhalefetten de bunun için destek değil, birlikte hareket etmek istiyoruz.”

Hep darbecilerin yanında

Hak ve Adalet Derneği (HAKDER) Başkanı Avukat Bülent Demir de, şunları söyledi: “Yeni anayasa çalışması şu anda yapılması gereken birinci öncelikli çalışma olarak kamuoyunun gündemine geldi. Bunu tüm kamuoyu hasret ve özlemle beklemektedir. Türk halkının tüm kesimleri darbe anayasasına karşıdır. Türkiye artık yeni Türkiye yolunda kararlı şekilde yürüme azmindedir. Ancak CHP zihniyeti, yeni Türkiye’nin önünde engel olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır. Vesayetçi zihniyetin temsilciliğini şu anda CHP yapmaktadır. CHP yeni anayasaya engel olmaya çalışarak vesayetçi zihniyetin ve darbelerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Türk toplumu milli iradeye saygısı olmayan hiçbir yapıya pirim vermeyecektir. Halkımız milli ve manevi değerlerine saygılı, yeni bir anayasa özlemi içerisindedir. Tüm darbelere destek veren CHP zihniyeti, halkımız tarafından asla onaylanmayacaktır. CHP ve destek veren vesayetçi odaklar anayasanın yapılmasına engel olamayacaktır.”