CHP ve yandaşlarında ‘Kurum’ paniği

Taha Emre Özdemir Ankara

Murat Kurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasını Yeni Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Kurum’un İstanbul’un sorunlarına hakim bir isim olduğuna dikkat çektiler.

31 Mart akşamı anlayacaklar

Hasan Turan: “Sahte, yapmacık, kibirli, enaniyet dolu yıllar inşallah geride kalacak; mütevazilik, çalışkanlık ve dürüstlük dolu bir yerel hizmet atağı başlayacaktır. Adaylık açıklaması yapıldığı saatten bu yana İstanbul’da çok güzel bir hava yakaladık. Artık algı belediyeciliğinin sonuna, hizmet belediyeciliğinin yeniden başlangıcına şahit olacağız. İnanıyoruz ki Murat Kurum aradan geçen 5 kayıp yılı çalışkanlığı ile bilgi ve tecrübesiyle kapatacaktır. Ulaşımdan, trafiğe, sahillerin kirliliğinden çevre düzenlemesine kadar İstanbul’a değer katacaktır. İnşallah 31 Mart gecesi ne kadar isabetli bir tercih olduğunu bütün Türkiye görecektir. Muhalefetin sosyal medyada başlattığı kara propagandası sonuç vermeyecektir. Başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye’de Erdoğan’ın ekibi, hizmet erlerini işbaşına getirecektir. Korkunun ecele faydası yok.”

Muhalefetin en korktuğu isimdi

Şamil Ayrım: “İstanbul bizim için çok önemli. Murat bey başarılı bir bakanlık dönemini icra etti. Kamuoyu da kendisini başarılarıyla yakından tanıyor. Kentsel dönüşümle ilgili ciddi çalışmaları var. İstanbul’da birçok yere dokundu. İstanbul milletvekili olması hasebiyle şu ana kadar İstanbul’da adeta bir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi çalışmalar yaptı. Muhalefetin en çok korktuğu isim Murat beydi. İsmi açıklandığı an panik yaşamaya başladılar. Bu panik havası kaybettikleri güne kadar devam edecek. Burat beyin Bakanlık dönemindeki başarılarını hepimiz biliyoruz. Biz hizmet için varız ve İstanbul’u yeniden ehline teslim edeceğiz. Murat beyin arkasında tüm İstanbul teşkilatımız el ele kol kola çalışmaya başladı.”

İstanbul'a biçilmiş kaftan

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu: “Murat Kurum başkanımızın İBB’ye aday olarak seçilmesi harika bir haber. Cana yakın, 24 saat güler yüzlü, genç, dinamik ve bütün bunların üzerine de azimli bir insan. Halka duygularıyla düşünceleriyle dokunan bir isim. Halkın içinden birisi. Çok genç olması büyük bir avantaj. Aldığı eğitimler ve sahadaki tecrübeleri sebebiyle İstanbul’un kentsel dönüşümünde, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tedbir alınması açısından biçilmiş bir kaftan. Murat başkanın yanında bütün İstanbul milletvekillerimiz ve il teşkilatlarımız canla başla çalışacak. Yarım zamanlı’ dedikleri Ekrem İmamoğlu’na ben ‘boş zamanlı başkan’ adını verdim. Zaten İstanbul’un belediye başkanlığında da gözü olmayan birisi. Önce Cumhurbaşkanı olmak istedi. Olmayınca cumhurbaşkanı yardımcısı olmaya çalıştı. O da olmayınca CHP Genel Başkanı olmak için mücadele etti. Şimdi Özgür Özel ile birlikte CHP’yi idare etmeye çalışıyor. Aklı fikri başka yerlerde olan bir kişi. Murat Kurum’un ise aklı, fikri, çabası yalnızca İstanbul’da.”

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İstanbul'u yeniden kazanacağız

Mustafa Demir: “Murat bey genç yaşında geride bıraktığı kariyeriyle önemli tecrübeler kazandı. Karşısındaki rakip İstanbul’a hiçbir hizmette bulunmayan sadece algı üzerinde çalışan bir isim. Bu bir ekip işi. Teşkilatlarımızın tamamı Murat beyin yanında. Teşkilat desteği ve motivasyon bu süreçte çok önemli. El birliğiyle İstanbul’u inşallah yeniden kazanacağız.”

Tevfik Göksu'dan birlik mesajı

Öte yandan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, Akit aracılığıyla verdiği mesajında, İstanbul’u hep birlikte yeniden kazanacaklarını vurguladı. Başkan Göksu, “İstanbulumuz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İstanbul’u hep birlikte mücadele ederek yeniden kazanacağız” diye konuştu.