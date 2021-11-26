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Gündem CHP ve medyasının yalanı patladı! Valilik 'talihsizlik' diyerek tepki gösterdi
Gündem

CHP ve medyasının yalanı patladı! Valilik 'talihsizlik' diyerek tepki gösterdi

Mersin Valiliği, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın, partisinin kentte planladığı mitinge izin verilmediğine dair ortaya attığı iddianın doğru olmadığını açıklayarak yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 22:43:00 -
CHP ve medyasının yalanı patladı! Valilik 'talihsizlik' diyerek tepki gösterdi

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, partisinin 4 Aralık'ta Mersin'de yapmayı planladığı mitinge Mersin Valiliği'nin izin vermediğini öne sürdü. Valilik bu yöndeki açıklama ve haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Halk TV'den yalan haber

CHP yandaşı Halk TV bugün yayınladığı bir haberinde "CHP'nin Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapma kararı aldığı mitinge valilik izin vermedi." ifadelerini kullandı. Haberde CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın bu yöndeki açıklamalarına yer verildi.

Valilikten yalanlama

Konuyla ilgili Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’nun 6. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlendiği hatırlatıldı.

"Açıklama gerçekle bağdaşmıyor"

Bu kapsamda Mersin’de toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarının, CHP İl Başkanlığının da görüşü alınarak belirlendiği ve mutat vasıtalarla ilan edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle ’Kent Merkezi Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ miting alanı olarak belirlenmediğinden, bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir. CHP İl Başkanlığınca valiliğimize verilen 25 Kasım 2021 tarihli dilekçe ile ’Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting Alanı’nda yapılmak istenilen mitingin uygun görüldüğü bildirildiği halde, İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir" denildi.

 

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