CHP ve medyası 'Azizim onlar hukuk devleti' diyor: Şeytan ABD katil himaye ediyor!

Sözde düşünce kuruluşları aracılığı ile yayınladıkları raporlarda Türkiye’yi Mozambik ile yan yana gösteren ve kendilerini muasır medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Haçlı Batı’nın çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Her fırsatta hukuk ve adalet sistemlerinden övgü ile bahseden ve demokrasinin merkezi olmakla övünen “Küresel Şeytan” Amerika, Türkiye’yi ayağa kaldıran ehliyetsiz sürücü cinayeti karşısında tutunduğu tavır ile bir kez daha sınıfta kaldı.

Kullandığı ultra lüks araç ile bir çocuk babası Oğuz Murat Aci’yi öldüren 17 yaşındaki oğlu Timur Cantimur ile Mısır üzerinden Amerika’ya firar eden yazar Eylem Tok, sokaklarda özgürce dolaşırken, Amerikan hukuk sistemi hala katil ile annesinin elini kolunu sallaya sallaya gezmesine müsaade ediyor.

Önceki gün taksiye bindikleri sırada objektiflere sırıtırken yakalanan Beyaz Türklerin gözde yazarı firari Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cantimur, son olarak her gün aralarında Türklerin de olduğu binlerce turistin gözde ziyaret mekanlarında Central Park yakınlarında eğlenirken görüntülendi.

Başta eli kanlı FETÖ’cü hainler olmak üzere vatan ve millet düşmanlarına ev sahipliği yapan Amerika, insan haklarından yana değil katillerin safında olduğunu yeniden tescilledi.

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