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CHP ve İYİ Parti'nin desteklediği HDP'den Mustafa Kemal hamlesi

CHP ve İYİ Parti'nin vazgeçemediği HDP, Mardin'de kazandığı belediyelerin resmi web sitelerinde bulunan Mustafa Kemal ve Türk bayrağı resimleri kaldırdı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
CHP ve İYİ Parti'nin desteklediği HDP'den Mustafa Kemal hamlesi

CHP ve İYİ Parti'nin her fısatta destekledikleri terör ögütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Mardin'de kazandığı belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Mustafa Kemal ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görüldü.

"Vatan hainliğimden başka açıklaması yok"

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin'de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Mustafa Kemal ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının resminin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Kırmızıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'de devletin yerel belediyecilikte hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmetle yükümlü olan belediyelerin resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasının vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP'li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesinin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil. Sinsice işlemeye çalıştıkları bu plana Derik belediyesi, belediyede Türkçe konuşması ve birçok belediye çalışanlara Kürtçe dayatma yaparak hem binlerce yıllık kardeşliği bölmek hem de nifak tohumları ekmekte. Seçildikleri günden buya hizmet adına hiçbir anlayışları olmayan tamamen terör propagandası adına faaliyet yürüten siyaset değil terörle iç içe bir anlayışın vatandaşa hizmet etmesi mümkün olmamaktadır. Devlet büyüklerimizin ve İçişleri Bakanlığımızı bu kendini bilmez sözde belediyelere çok acil haddini bildirmesini cumhuriyet savcılarını bayrağımıza ve ülkemiz kurucusuna yapılan devletin imkanları ile kandile çevirdikleri belediyeler hakkında suç duyusunda bulunuyor bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlemlerin yapılması için göreve çağırıyoruz. Mardin'deki hiçbir belediyeyi Kandil anlayışına teslim etmeyeceğiz"

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:28
  1. Nusaybin
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi
  3. Savur Belediyesi
  4. Derik Belediyesi
  5. Murat Kırmızıoğlu
  6. Mardin
  7. HDP

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