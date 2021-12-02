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Gündem CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldılar
Gündem

CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldılar

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 27 kişinin partilerine geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:39:00 -
CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldılar

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş ilçe binasında düzenlenen programda, daha önce CHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan 27 kişinin, MHP'yi tercih ettiğini söyledi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah rozet takma programlarını 2023'e kadar sık sık yapacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum."

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Yorumlar

Abdullah

Böyle siyaset mi olur prtiye alacak adammi kalmadı? Aynı adamlar parti değiştiriyor ne anladık bundan?
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