CHP ve İYİ Parti, Bodrum konusunda anlaşmaya vardı

CHP ile İYİ Parti, Bodrum Belediye Başkan adayı için uzlaştı. İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak üzerinde uzlaşılan Mehmet Tosun'un, CHP listesinden yerel seçime katılacağı kesinlik kazandı.



İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Bodrum halen CHP'de. Ancak bizim adayımız Sayın Mehmet Tosun, yapılan kamuoyu araştırmalarında çok önde. Mehmet Tosun, büyük bir avantaj sağlıyor. CHP'ye ait olan belediyede rekabet yapınca o da büyükşehir belediyesine yansıyor. İki partinin ortak adayı olarak Sayın Tosun'un, CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı" dedi.

(Milliyet)