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Siyaset CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga kızıştı! 'Sizi ve trollerinizi çekmek zorunda değiliz'
Siyaset

CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga kızıştı! 'Sizi ve trollerinizi çekmek zorunda değiliz'

Yeniakit Publisher
2023-09-08 02:14:00 -
CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga kızıştı! 'Sizi ve trollerinizi çekmek zorunda değiliz'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, CHP'yi çok sert sözlerle hedef aldı. Aydın, CHP'ye troller üzerinden yüklenerek, CHP yandaşı Enver Aysever'i eleştirdi.

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, seçimlere tek başlarına gireceklerini ve 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı.

Akşener'i 'kafayı tırlatmış ve kepaze' olarak niteleyen Aysever, "Bugün aldığım en iyi haber bu. Akşener ve şürekası yüzde 1-2 oy alamayacak ve tarihte kaybolup gidecek." dedi. Sözlerinin devamında Akşener'e 'faşist' diyen Aysever, "Akşener kimden intikam alıyorsa 'her yerden aday çıkaracağız' diyor." diye konuştu.

Bu sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın, CHP'yi çok sert sözlerle hedef aldı.

Sözlerine, "Parti rozetimiz göğsümüzde diye başka parti iç işine karışmak, konuşmak bize yakışmaz diyorduk ama artık yetti" diyerek başlayan Aydın, "Israrla kendi adaylığını dayatıp Türkiye'yi kaybettirmiş genel başkanınızı, hadsizliğinizi, trollerinizi çekmek zorunda değiliz." dedi.

"İşte seçim işte meydan"

"Sizler de bizleri çekmek zorunda değilsiniz" diyen İYİ Partili Aydın, "Ve zaten bu kadar memnuniyetsizsiniz bakın kurtuldunuz bizden işte ne güzel. İşinize, partinize, kendi sorunlarınıza odaklanın. BAŞKA PARTİ olan bizlere değil. İŞTE SEÇİM, İŞTE MEYDAN!" ifadelerini kullandı.
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